Iserlohn: So haben Rotarier eine Wohnung umgestaltet

Iserlohn. Für den guten Zweck hat der Rotary Club Iserlohn eine WG der Johanniter Frauenhilfe umgestaltet. Wieso die Arbeit so wichtig ist.

Ein Spätsommerwochenende wie aus dem Bilderbuch, an dem viele schon früh am Start waren, um sich zu den nahen Seen und Talsperren auf den Weg zu machen. Früh am Start war kürzlich auch das Team von der Johanniter-Wohngemeinschaft für Frauen und der Rotary Club Iserlohn, denn schon am Morgen hieß es: „Hands-on“.

Unter diesem Titel unterstützt Rotary International lokale Sozialprojekte – und der Johanniter-Wohngemeinschaft für Frauen, in dem die Bewohnerinnen nach einer entbehrungsreichen und von Unsicherheiten geprägten Zeit wieder zurück ins Leben finden können, ist der Rotary Club Iserlohn schon seit fast zehn Jahren verbunden. Nachdem die Rotarier in der Vergangenheit bereits Möbel aufgebaut und für eine neue Pflasterung im Außenbereich gesorgt hatten, hieß es dann in diesem Jahr, gemeinsam in Flur und Treppenhaus anzupacken.

Um das WG-Wohnumfeld in der alten Jugendstilvilla an der Westfalenstraße heller zu gestalten und freundlicher zu machen, griffen die Rotarier beherzt zu Pinsel und Farbtopf, strichen Wände, Decken und Lampen – und tauschten sich dabei offen mit dem Johanniter Team über das Projekt aus, lachten viel und ernteten natürlich auch den ein oder anderen neugierigen Blick der Bewohnerinnen.

Jährliches Engagement wird geschätzt

„Die lockere und herzliche Atmosphäre in der dies alles gemacht wird, die ist immer ein Highlight“, kommentierte dann auch Martha Jännert, die bei den Johannitern in Südwestfalen die Wohnungslosenhilfe verantwortet. „Es ist so wichtig, dass die Frauen hier ein gepflegtes, schönes Wohnumfeld haben. Deswegen sind wir für das jährliche Engagement der Rotarier wirklich sehr dankbar“, ergänzt ihre Kollegin und Leiterin der WG, Nadine Dahlmann. Und die Rotarier? Die haben das „Service above self“ zwar als Club-Motto vorgegeben, möchten ihr aktuelles „hands-on Engagement“ indes gar nicht so hervorheben. „Wir machen das, weil es getan werden muss“, sagt Jens Forsmann, aktueller Präsident des Iserlohner Clubs. Und er unterstreicht: „Es macht uns Spaß. Und es hilft dabei mit, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, das es eigentlich gar nicht geben sollte.“

Das Team der Johanniter-Wohngemeinschaft in Iserlohn betreut Frauen ab 18 Jahren, die aktiv ihre Schwierigkeiten bearbeiten und ihre Lebensverhältnisse verändern möchten. Zu den Bewohnerinnen gehören mitunter auch Schwangere und Frauen mit Kindern. Die Lebensverhältnisse der begleiteten Frauen sind geprägt von Wohnungslosigkeit, vielen Entbehrungen und oft auch Gewalterfahrung. Frauen kommen in der Johanniter-WG unter, weil sie ihre sozialen Schwierigkeiten nicht aus eigener Kraft überwinden können aber den Willen haben, zurück ins Leben zu finden.

Die historische Villa in der Westfalenstraße verfügt über zwölf Wohnplätze, des Weiteren stehen weitere Plätze in mehreren Außenwohnungen zur Verfügung. Die Johanniter-Wohngemeinschaft für Frauen ist ein Hilfsangebot des Regionalverbands Südwestfalen der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Ausgehend vom Hauptsitz in Lüdenscheid stehen die Hilfsangebote der Johanniter in Südwestfalen mehr als 1,1 Millionen Menschen im Märkischen Kreis, dem Kreis Olpe, dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Hochsauerlandkreis zur Verfügung. Rund 400 haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende engagieren sich in den unterschiedlichen Bereichen des Regionalverbands und werden dabei durch knapp 20.000 Fördermitglieder und weitere individuelle und institutionelle Spender unterstützt.

Wer die Johanniter-Wohngemeinschaft für Frauen und das Ambulant Betreute Wohnen der Johanniter unterstützen möchte, kann seine Spende richten an:

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Südwestfalen, IBAN DE 69 370 205 00000 4317718, Stichwort „WG für Frauen/Wohnungslosenhilfe“

