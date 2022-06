Iserlohn: So heiß wird das Schützenfest-Wochenende

Iserlohn. Wenn der IBSV am Wochenende erstmals seit drei Jahren Schützenfest feiert, steht das Wetter nicht im Wege. Welche Temperaturen zu erwarten sind.

Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke und viel Sonnenschein: Das Wetter wird den passenden Rahmen bieten, wenn der IBSV am Wochenende zum ersten Mal seit drei Jahren wieder zum Schützenfest auf die Alexanderhöhe einlädt.

Bis Freitagmittag sollen die letzten Regenwolken abziehen, dann setzt sich Hochdruck-Einfluss durch. Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag. Ist zum Schützenfest-Auftakt am Freitag noch mit angenehmen 20 Grad zu rechnen, sind für Samstag bereits 24 Grad angesagt.

Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad

Am Sonntag steigt das Thermometer dann sogar auf 27 Grad, die sich nach der Vorhersage von wetter.com subjektiv sogar noch etwas heißer anfühlen werden. Auch am Montag hält das sommerliche Wetter an.

Das erste IBSV-Schützenfest seit drei Jahren wird am Freitag um 18 Uhr mit Böllerschüssen eröffnet. Am Samstag wird beim Vogelschießen ein neuer König ermittelt. Am Montag klingt das Fest dann aus: Das ausführliche Programm des Schützenfestes in Iserlohn.

