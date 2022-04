Iserlohn: Segelflugzeug in der Fußgängerzone ein Hingucker

Iserlohn. Mit einer besonderen Aktion sucht der Segelfliegerverein Aero-Club Hagen nach Nachwuchs: Ein Segelflugzeug zum Anfassen gab es mitten in Iserlohn.

Mit modernen Segelfliegern durch die Lüfte gleiten und die Welt von oben betrachten – das kann der Nachwuchs des Segelfliegervereins Aero-Club Hagen in Iserlohn nun auch. Denn ab 13 Jahren ist jeder in dem Verein willkommen, um das Fliegen zu lernen, sich durch die Lüfte tragen zu lassen und auch aktiv am Vereinsleben teilzunehmen.

„Das Schönste am Fliegen ist, dass es einfach etwas ganz anderes ist. Da geht's eher um den Sport und man fliegt viel mit dem Kopf“, erklärt Vereinsmitglied Robin Rasche. Für die „Kopfsache“ machen die neuen Nachwuchspiloten dann eine insgesamt zweieinhalbjährige Ausbildung, um sich bestens mit der Technik und den fliegerischen Fertigkeiten vertraut zu machen – und dann auch alleine fliegen zu können. Insgesamt stehen ihnen dafür zwölf moderne Flugzeuge zur Verfügung, darunter zwei Motorflugzeuge und eins zum Hochziehen.

Wer in die Welt des Fliegens reinschnuppern möchte, ist eingeladen, sich am Pfingstwochenende selbst ein Bild des Sports am Flugplatz Sümmern zu machen. Anmeldungen per Mail an jugend@flugplatz-suemmern.de.

