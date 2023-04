Kreativwerkstatt Iserlohn: So kreativ waren Kinder jetzt auf dem Stiftungshof

Zur Kreativwerkstatt für Kinder hatte die Naturspielwerkstatt Lindenhaus im Rahmen der Osterferienspiele des Kinder- und Jugendbüros Iserlohn auf den Kalthofer Stiftungshof geladen.

Um Jobangebote für Schäfer ist es nicht gut bestellt

Dabei darf ein Besuch im Stall bei den Schafen und Lämmern nicht fehlen. Und nicht nur das – die Kinder greifen zur Schaufel, säubern die Boxen und streuen neues Stroh ein: „Schließlich will kein Schaf in den eigenen Kötteln liegen“, so Honorarkraft Susanne Oberle.

Dann schlägt die kleine Zophia Alarm: Ein Lämmchen hat sich einen Vorderhuf eingeklemmt. Alex eilt zur Hilfe. Der junge Mann arbeitet in den Schulferien und am Wochenende auf dem Stiftungshof mit. „Es macht mir viel Spaß. Ich würde nach der Schule gerne eine Ausbildung zum Tierwirt der Fachrichtung Schäferei machen“, erzählt er. Aber der junge Mann weiß auch, dass es um Jobangebote für Schäfer nicht gut bestellt ist – leider.

Ostergeschenke selber basteln

Inzwischen füttert Alex zwei Lämmchen mit Milch aus der Flasche und erklärt: „Sie sind jetzt so groß geworden, dass die Mutter nicht mehr genug Milch hat, aber sie fressen auch schon Heu.“

Nach der Stallarbeit basteln die Kinder Osterkränze oder Ostereier aus Weidenruten aus dem Garten des Stiftungshofes. Dabei ist viel Fingerspitzengefühl und die eine oder andere helfende Hand gefragt. Weiter geht es mit dem Wolle filzen, daraus werden bunte Anhänger, mit denen die Kinder ihre Weidenkränze dekorieren – um ein kreatives Ostergeschenk für Eltern oder Großeltern muss sich hier niemand mehr Gedanken machen.

