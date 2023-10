Iserlohn: So lief die Grundsteinlegung für die Sporthalle

Georg Schebesta (v. li.), Günter Keller, Michael Glowalla und Michael Joithe packen bei der Grundsteinlegung der neuen Halle in Iserlohn-Hennen an.

Hennen. In Iserlohn-Hennen entsteht eine neue Zweifachsporthalle. Am Dienstag wurde der Grundstein gelegt. Was Ortsvereine nach Jahren der Planung sagen.

Gut Ding will Weile haben – das galt bis Dienstagnachmittag auch für den Neubau der Turnhalle auf dem Areal der ehemaligen Hauptschule in Iserlohn-Hennen: Mit der Grundsteinlegung sind achteinhalb Jahre des Grübelns, Planen, Verwerfens und Neuplanens vorüber. Die Vertreter von Stadt und Ortsvereinen sowie Architekt Peter Quittmann zeigten sich optimistisch, dass, was lange währt, auch endlich gut wird.

+++ Mehr aus Iserlohn: Feuerwehr reanimiert Person nach Zimmerbrand +++

Um das Ereignis entsprechend zu würdigen, wurde in Anwesenheit zahlreicher Hennener Bürger eine Zeitkapsel aus Edelstahl in das Fundament eingebracht. Darin: der Iserlohner Kreisanzeiger, die Ruhrnachrichten sowie Prospekte, Briefe und Fotos der örtlichen Vereine. „Die Menschen, die die Kapsel in vielen Jahrzehnten einmal finden, sollen wissen, was damals in Hennen los war“, sagte Günter Keller vom Leitungsteam der Ortsvereine Hennen, Rheinen, Rheinermark und Drüpp­lingsen. Beim Verschließen der Röhre nahm es Keller ganz genau und zog mit einem kleinen Schraubenschlüssel jede Schraube nach. Daran sollte das Projekt, in das die Vereine im Iserlohner Norden so viel Energie gesteckt haben, schließlich nicht scheitern.

+++ Mehr zum Thema: Baubeginn für neue Sporthalle in Hennen +++

Michael Glowalla, ebenfalls vom Leitungsteam, sprach von einem „Meilenstein für Hennen und seine angrenzenden Ortschaften“. Der Sport- und Freizeitpark, in dem die Zweifachturnhalle nur ein Element ist, biete „Mehrwert für alle Bürger im Norden. Egal, ob Jung oder Alt“. Es gehe nicht „nur“ um eine neue Sport- und Schwimmhalle, das ganze Projekt sei wichtig.

Günter Keller skizzierte den langen Weg bis zur Grundsteinlegung: Beginnend mit dem ersten informellen Treffen der Ortsvereine mit Vertretern der Politik im März 2015, als man sich einig wurde, das ehemalige Schulgelände nicht nur für Wohnbebauung zu nutzen. Die Idee war geboren: Eine Dreifachturnhalle mit Schwimmbecken soll es sein. Die Planungen begannen: „In den folgenden Jahren haben wir uns rund 20 Dreifachturnhallen von Hemer bis Dortmund angeschaut“, so Keller. Man habe viel Zeit mit Diskussionen und Besprechungen verbracht und einen Belegungsplan erstellt, bevor es im September 2016 ernst wurde. „Nach der Vorstellung im Planungsausschuss der Stadt war die Idee der Dreifachturnhalle vom Tisch“, erinnert sich Keller. Es musste kleiner gehen. Im September 2019 sei es endlich soweit gewesen: Der Rat der Stadt Iserlohn beschloss den Neubau einer Zweifachturnhalle, eines Lehrschwimmbeckens sowie eines Multifunktionsbereichs mit Sport-Angeboten für alle Generationen – von Bouldern bis Boule-Spielen. Michael Glowallas Fazit: „Wir wollen uns bei allen bedanken, die mitgeholfen haben.“

+++ Auch interessant: Hallenbau in Hennen rückt näher +++

Heute wäre der Bau in Iserlohn wohl nicht mehr beschlossen worden

Bürgermeister Michael Joithe sagte, der Neubau sei ein wichtiges „Signal für den Iserlohner Norden“. Er hoffe, dass die beteiligten Vereine mit der Möglichkeit der Mitwirkung zufrieden seien. Die Kosten der Halle beliefen sich auf sechs Millionen Euro, für die Schwimmhalle würden mindestens weitere sechs Millionen fällig. Joithe erklärte: „Heute würden mit Blick auf die Iserlohner Haushaltslage solche Beschlüsse nicht mehr gefällt werden. Es war gut, dass Ihr früh genug wart.“

Die Gründung für den Neubau ist bereits fertig: Dafür sei in großen Teilen das Abbruchmaterial der alten Hauptschule verwendet worden, erklärt Architekt Peter Quittmann aus Unna. Mit einem großen Brecher sei alles vor Ort zerkleinert und sofort weiterverwendet worden. Darauf kommt nun eine Betonplatte. Ein Baustoff, der sonst bei der neuen Turnhalle eher selten vorkommt: „Beton hat eine sehr schlechte CO2-Bilanz. Die Halle soll aber möglichst nachhaltig und ökologisch sein“, so der Architekt. Stattdessen setzte man auf Holz und Glas, Holzfaserdämmstoffe machten das ganze „baubiologisch einwandfrei“. Die Energie-Versorgung erfolge über den Anschluss an ein eigenes Nah-Wärme-Netz.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohner Gesundheitstag: Aus Resten Köstliches kochen +++

Die barrierefreie Halle, die später über ein Grün-Dach und eine Photovoltaik-Anlage verfügen soll, wird in Holzständerbauweise errichtet: „Die einzelnen Bauteile werden in einer Schreinerei in Köln-Dellbrück gefertigt und dann mit einem Schwertransport nach Hennen gebracht.“ Vor Ort müsse dann alles nur noch – vergleichbar wie bei einem Fertighaus – verbunden werden. Diese Bauweise sei nicht nur schneller, sondern auch ökologischer. Im Herbst 2024 soll alles fertig sein – soll wohlgemerkt. Bei dem heutigen Materialmangel könne man das nie so genau sagen, meint Quittmann.