Iserlohn: So möchte die SPD für mehr Schattenplätze sorgen

Iserlohn. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn möchte mehr Beschattung auf dem Bahnhofsvorplatz. Diese Ideen sollen laut einem Antrag geprüft werden:

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn möchte einen weiteren Tagesordnungspunkt in der jeweils nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung sowie des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz besprechen. Dabei soll es um die Beschattung auf dem Bahnhofsvorplatz gehen für die die Partei auch schon konkrete Ideen hat.

In einem Beschlussvorschlag soll die Verwaltung beauftragt werden, ein Sonnensegel über dem Kinderspielbereich zu installieren und außerdem die Beschattung der vorhandenen Sitzbänke durch mobile Begrünung überprüfen.

Vulnerable Gruppen sollen in Iserlohn geschützt werden

Durch den Einfluss des Klimawandels nimmt die Anzahl heißer Sommertage stetig zu, heißt es in dem Antrag der SPD-Fraktion. „Dies belastet insbesondere vulnerable Gruppen in den stark verdichteten Innenstädten – so auch in Iserlohn. Senioren und Familien mit kleinen Kindern finden in den Sommermonaten unter anderem im Bereich des Bahnhofvorplatzes kaum ein schattiges Plätzen.“

Es soll geprüft werden, welche Möglichkeiten mobiler Beschattungen es gibt. Denkbar wären für die Fraktion mobile Container mit Bäumen oder sogenannte Parklets, welche für mehr Aufenthaltsqualität auch in anderen Innenstadtbereichen sorgen können. Ein Parklet ist ein Stadtmöbel auf ehemaligen Parkplatzflächen, das den Menschen mittels Aufbauten mehr öffentlichen Raum zur Verfügung stellt.

