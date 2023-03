Iserlohn: So nutzt der THW-Ortsverband eine 9000-Euro-Spende

Einen Spendenscheck in Höhe von 9000 Euro überreichten am Donnerstag Präsident Michael Hartmann (Mi., vorn) und Olaf Pestl an Torsten Gierke (re., vorn).

Kalthof. Durch den Verkauf von Lions-Adventskalender konnte der Iserlohner THW-Ortsverband nun eine Spende von 9000 Euro erhalten. Das ist damit geplant.

Einen Spendenscheck in Höhe von 9000 Euro überreichten am Donnerstag Präsident Michael Hartmann und Olaf Pestl, Vorsitzender des Activity-Ausschusses vom Lions-Club Iserlohn, an Torsten Gierke vom Förderverein des Technischen Hilfswerkes. Mit ihm freuten sich zahlreiche Aktive des Iserlohner THW-Ortsverbandes, der sein Domizil am Kalthofer Feld hat.

Das Geld stammt aus dem Verkauf des Lions-Adventskalenders. Hartmann: „Ein Projekt, das vom Lions-Club ebenfalls gefördert wurde, benötigte nicht die ganze Spendensumme“, so dass sich das THW – nach einer Spende von 10.000 Euro – jetzt noch einmal über eine weitere Zuwendung freuen durfte.

Mit dem Geld wird der Ortsverband zwei ehemalige Bundeswehr-Fahrzeuge zu geländegängigen Tankfahrzeugen umrüsten. Insgesamt kann das THW damit 10.000 Liter Wasser transportieren. Gierke: „Mit den Fahrzeugen wollen wir die heimischen Feuerwehren besonders bei großen Waldbränden unterstützen, wenn die Löschwasserversorgung schwierig ist.“

