Freuen sich schon auf den Dorf-Adventskalender in Iserlohn-Sümmern: Anja Sturm (li.) mit Paul sowie Nicola Kaschke mit Paul aus dem Organisationsteam.

Advent Iserlohn: So schön wird der Dorf-Adventskalender in Sümmern

Iserlohn Auch in diesem Jahr gibt es einen Dorf-Adventskalender in Iserlohn-Sümmern. Was die Besucher diesmal dort erwartet und wer dabei sein wird.

Der Dorf-Adventskalender in Iserlohn-Sümmern hat eine lange Tradition, und auch in diesem Jahr werden wieder Privatpersonen, Institutionen und Vereine für eine heimelige Stimmung und viele Überraschungen an Dezember-Abenden sorgen.

Wie schon im vergangenen Jahr, hat sich ein vierköpfiges Projektteam aus der Bürgergemeinschaft Sümmern-Griesenbrauck um die Organisation gekümmert: Anja Sturm, Sandra Traulich, Melanie Laaser und Nicole Kaschke. „Wir hatten schon im Januar viele Termine vergeben“, erzählt Anja Sturm im Gespräch mit der Heimatzeitung und lacht. Beseelt von den zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange zurückliegenden Erlebnissen, hätten sich zahlreiche Stamm-Ausrichter und auch Neulinge bereit erklärt, bei sich zu Hause oder eben an der jeweiligen Institution ein Fenster adventlich zu schmücken und für einen passenden Rahmen zu sorgen.

Viele sind schon zum zweiten oder dritten Mal dabei. Anja Sturm, Projektteam der Bürgergemeinschaft Sümmern-Griesenbrauck

„Viele sind schon zum zweiten oder dritten Mal dabei“, weiß Anja Sturm. Sie und die anderen Drei würden nur kleine Vorgaben machen: „Es muss draußen stattfinden, um 18.30 Uhr beginnen, und die Besucher sollten möglichst eine eigene Tasse mitbringen.“ So würde sich an den jeweiligen Orten nicht nur die unmittelbaren Nachbarn treffen, sondern eben alle aus Sümmern, die Lust auf Begegnung hätten. „Das Ganze dient ja zur Förderung der Dorfgemeinschaft“, erzählt sie.

Ebenso Tradition ist es, dass die evangelische Kirchengemeinde den Anfang und die katholische Gemeinde das Ende gestaltet. Diesmal steht am Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 22 Uhr, und Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 21 Uhr der Adventsmarkt der Bürgergemeinschaft auf dem Schulhof der Grundschule im Mittelpunkt. „Wir wollen keine Konkurrenz zwischen den beiden Veranstaltungen, deshalb startet der Adventskalender am 3. Dezember an der evangelischen Kirche“, betont Anja Sturm.

Schon jetzt für das kommende Jahr bewerben

Völlig frei seien die Gastgeberinnen und Gastgeber sowohl in der Dekoration ihrer Fenster als auch beim Rahmenprogramm: Ob eine Geschichte erzählt werde oder Lieder gesungen würden, könne jeder selbst entscheiden. Und wer 2024 auch einmal ein Teil des Adventskalenders sein möchte, könne sich direkt bei den Projektverantwortlichen oder per E-Mail an Kontakt@suemmern-unser-dorf.de bewerben.

