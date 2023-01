Wissenscampus Iserlohn: So soll der Wissenscampus die Zukunft gestalten

Iserlohn. Der Förderverein Wissenscampus Iserlohn hat sich gegründet. So verlief die Gründungsveranstaltung mit Gästen im Weltenraum.

Der Förderverein WissenscampusIserlohn ist auf den Weg gebracht, eine Gründungsversammlung am Donnerstagabend hat die Satzung verabschiedet und zugleich einen Vorstand gewählt. Martin Ossenberg, Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten, wird die Geschicke des Fördervereins als 1. Vorsitzender leiten, das Votum fiel einstimmig aus. Ossenberg wird als sehr gut vernetzt und routiniert beispielsweise im Erkennen und Beantragen von Fördermitteln beschrieben. Sicherlich gute Voraussetzungen für dieses Amt, Ossenberg beschäftigt sich aber auch mit Themen wie Künstlicher Intelligenz, also einem Bereich, der ja beim Wissenscampus durchaus inhaltlich eine Rolle spielen könnte.

28 Gründungsmitglieder, darunter natürliche Personen aber auch juristische Personen wie etwa Unternehmen oder Institutionen, hatten sich zur Gründungsversammlung im Weltenraum zusammengefunden, dazu kamen auch noch mehrere interessierte Gäste, der Kreis der Mitglieder könnte sich also in den kommenden Wochen durchaus noch erhöhen.

So sieht die schematische Darstellung möglicher Bausteine aus. Nach unten grenzt die Bahnlinie an, oberhalb des Reallabors liegt die Kreuzung Rahmenstraße/Hans-Böckler-Straße (beides nicht dargestellt). Nach rechts geht es in Richtung Stadtbahnhof. Foto: Privat

Sichtbarkeit der Stärken Iserlohns verbessern

Michael Schmitt, Geschäftsführer der IGW-Tochter Stadtprojekt und Mitglied der Projektgruppe Wissenscampus, hatte vor dem eigentlichen Gründungsakt nochmals das Projekt Wissenscampus Iserlohn in seinen Gründzugen präsentiert und die Satzung vorgestellt, in der Folge wurde Schmitt von der Versammlung auch als Geschäftsführer des Fördervereins bestimmt. Schmitt erinnerte an die 24 Stakeholder-Gespräche beispielsweise mit Iserlohner Unternehmen, die wichtige Ideen und Impulse gebracht hätten.

„Wir verbinden Wissen. Wir verbinden Menschen. Wir gestalten das Morgen“ präsentierte Schmitt als Leitbild des Wissenscampus-Projektes, das auf dem Brachareal am Stadtbahnhof angesiedelt werden soll. Gefördert werden solle die Transparenz und Vernetzung in Iserlohn, nach außen solle die Sichtbarkeit der Stärken Iserlohns verbessern werden. Als angedachte Themenfelder nannte der Geschäftsführer Junges Wohnen, Gastronomie, einen Multifunktionalen Raum für Veranstaltungen und ein Smartes Hotel, kurzum ein lebendiges Quartier solle entstehen. Weitere Stichworte waren die Bündelung wirtschaftsnaher Einrichtungen, neues agiles Arbeiten, Boardinghouse, Start-up-Zentrum, Kompetenzaufbau und Führungskräfteentwicklung.

Erfahrungsaustausch in Iserlohn

Als Satzungszwecke nannte Michael Schmitt den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verbänden, die Förderung des Kontakts zwischen den Fachhochschulen, ihren Studierenden und ihren Absolventen, die Beschaffung von Fördermitteln, die Organisation von wissenschaftlichen, berufsbildenden und qualifizierenden Veranstaltungen, die Organisation von praxisbezogenen Veranstaltungen für Studierende, Absolventen, Auszubildende und andere Fachkräfte sowie die Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft.

Weitere Zwecke seien die Sicherung von Fachkräften in der Region durch berufliche Bildung und Qualifizierung oder die Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung des Quartiers rund um den Iserlohner Stadtbahnhof hin zu einem multifunktionalen Ort des Lebens, Arbeitens, Lernens und Zusammenfindens. Letzteres durch die Initiierung und Begleitung von Vorhaben in den Bereichen Stadtentwicklung, Wissenstransfer, Innovation, Qualifizieren und Digitalisierung. Außerdem soll der Verein bildungs- und qualifizierungsbezogene Initiativen für Kinder, Jugendliche, Schüler, Auszubildende und Senioren in Iserlohn unterstützen.

Im Herzen ein „Reallabor“ und ein Campusplatz

Nach den Vorstandswahlen präsentierte Dr. Dagmar Lehmann, wie Schmitt Mitglied der Projektgruppe, den mit Unterstützung der IGW erarbeiteten Rahmenplan Wissenscampus. Dazu gehörte auch eine schematische Darstellung des Campusareals, sie betonte dabei aber, dass das keinerlei Vorgriff auf später zu planende Gebäude darstelle. In zentraler mittiger Lage soll demnach ein „Reallabor“ (Innovationszentrum, Ausbildungshaus und Veranstaltungen) und ein Campusplatz angesiedelt werden, Richtung Bahnhof folgen Smartes Hotel, Boardinghouse und Mobility-Hub.

In Richtung Dröscheder Feld könnten die Themenfelder Smart Living, Neues Arbeiten, sowie Kultur und Freizeit angesiedelt werden. Wichtig: Das Areal soll frei von Autoverkehr sein und nur über einen verbindenden Rad- und Fußweg verfügen. Denkbar sei eine Aufstockung des Parkhauses am Stadtbahnhof, von wo aus ein Brückenschlag zum Campusareal erfolgen könnte.

Die Gründung ist vollbracht, nun wird die eigentliche inhaltliche Arbeit beginnen, geplant ist dazu unter anderem ein Workshop.

