In Iserlohn sollen neue Schwimmlehrassistenten das umfassende Angebot im Anfängerschwimmen ermöglichen.

Schwimmen Iserlohn: So soll weiterhin Anfängerschwimmen möglich sein

Iserlohn. 2021 zeigte sich in Iserlohn ein Mangel an Schwimmlehrern. Das sollte sich ändern, um weiterhin Anfängerschwimmen anbieten zu können.

Die Schulschwimmwoche 2021 habe gezeigt, dass „wir nicht genug qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben“. Dieses Fazit zog jetzt ISSV-Präsidentin Tanja Schulte-Treppe anlässlich eines Wochenendlehrgangs zum Schwimmlehrerassistenten. So soll sichergestellt werden, dass weiterhin ein umfassendes Angebot im Anfängerschwimmen angeboten werden kann. 15 Übungsleiterinnen und Übungsleiter der SGW Iserlohn nahmen am Samstag und Sonntag an dem Lehrgang teil. Die Kosten dafür werden zu 100 Prozent vom Rotary Club Iserlohn übernommen.

Bei der Ausbildung zum Schwimmlehrerassistenten handelt es sich um ein Qualifizierungsangebot des Schwimmverbandes NRW. Die Ausbildung umfasst sowohl theoretische als auch praktische Inhalte zu den Themen Wassergewöhnung, Wasserbewältigung und Wassersicherheit. Darüber hinaus werden wichtige Grundlagen der Sportpädagogik sowie der Methodik und Didaktik vermittelt, aber auch rechtliche Grundlagen. Wichtige Querschnittsthemen wie beispielsweise Inklusion und Integration sowie Prävention interpersoneller Gewalt ergänzen die Ausbildung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich per E-Learning bereits auf den Kurs vorbereitet.

Ausbildung fand zum Teil im Seilerseebad Iserlohn statt

Ein Teil der Ausbildung fand im Seilerseebad statt, der Rest in der „Zelle 18“ im Freibad Schleddenhof. Till Ossenkop und Jens Forsmann vom Rotary Club Iserlohn statteten dem Lehrgang am Samstag einen Besuch ab. Ossenkop erinnerte daran, dass während der Corona-Pandemie Angebote zum Schwimmenlernen phasenweise nicht hätten angeboten werden können, was die Nichtschwimmer-Problematik noch verschärft habe.

Daher habe sich der Rotary Club ganz bewusst dafür entschieden, die Kosten für den Lehrgang zu übernehmen. Lehrgangsleiter Michael Matuschek vom Schwimmverband NRW bezeichnete das noch relativ junge Lehrgangs-Format als „abgespeckte Version“ des Trainerscheins. Übungsleiter würden so auf ein gleiches Niveau gebracht. „Diese Ausbildung erweitert unsere Qualifikation im Bereich Anfängerschwimmen“, sagte ISSV-Präsidentin Tanja Schulte-Treppe und dankte den Rotariern für ihre Unterstützung.

