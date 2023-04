Iserlohn: So wird Ehrenamtlichen des Pfarrverbundes gedankt

Iserlohn. Der Pfarrverbund Iserlohn hat sich bei rund 60 Ehrenamtlichen bedankt. Dafür gab es einen besonderen Abend im Forum St. Pankratius.

Mit einem wunderbar humorvollen Abend im Gemeindezentrum St. Pankratius am Hohler Weg in Iserlohn hat sich am Montag der Pfarrverbund Iserlohn bei rund 60 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Arbeit innerhalb der Gemeinden bedankt. Seit Oktober des vergangenen Jahres lädt der Pfarrverbund in unregelmäßigen Abständen unter dem Motto „Was ich immer schon mal sagen wollte“ Ehrenamtliche ein, die Lust auf literarische Stippvisiten der humorvollen Art haben.

„Das können Lesungen, Kabarett- oder Comedyabende sein“, sagt Marion Vogt, die Gemeindereferentin des Pfarrverbundes. „Diesmal dreht sich alles um das Thema ,Sprache‘“, ergänzt sie.

Benedikt Vermeer begeistert mit humorvollen Texten

„Blut ist dicker als Wasser“, heißt ein Sprichwort. Mit ihm lässt sich trefflich der starke Zusammenhalt in einer Familie beschreiben. Vielleicht war das der Grund, warum am Montag im Pankratius-Forum der Schauspieler und Rezitator Benedikt Vermeer sein humorvolles Programm „Liebe, Tod und Teufel“ präsentierte, denn seine familiären Wurzeln liegen auch in Iserlohn. Geboren wurde Vermeer in Heidelberg, die und die Ferien verbrachte er oft bei seinem Vater in der Grüne. Heute lebt er mit seiner Frau Gala in Bremen, wo die beiden einen Literatur-Keller betreiben. Zudem ist seine Großtante die Schwiegermutter von Gemeindereferentin Marion Vogt.

„Bisher haben wir es nicht geschafft, Benedikt und seine Frau im Literaturkeller in Bremen zu besuchen“, so Vogt. „Darum haben wir ihn zunächst nach Iserlohn eingeladen.“

Benedikt Vermeer entdeckte nach seiner Ausbildung als bio-dynamischer Gärtner seine Liebe zur Schauspielerei. Mit 20 Jahren absolvierte er ein Schauspielstudium am Emerson College in England und studierte Schauspieltherapie an der Fachhochschule Ottersberg. Heute hat er er rund 20 Rezitationsabende im Portfolio, die er entweder mit seiner Frau oder als Solist präsentiert.

Gedichte mit Lokalkolorit in Iserlohn

Mitgebracht hatte Vermeer Gedichte von Tucholsky, Heinrich Heine, Ringelnatz, Heinz Erhard, Erich Kästner oder Karl Valentin. Gekonnt baute Vermeer in diese Gedichte eine Prise Lokalkolorit ein. So erzählte er, dass Erich Kästner in den 50-er oder 60-er Jahren einmal Iserlohn besucht habe und sich von der Applausfreudigkeit der Iserlohner im hiesigen Stadttheater ganz begeistert gezeigt habe. Offenbar hätten die Iserlohner das doch etwas schwierige Theaterstück verstanden. Im Gedicht „Die Badewanne“ von Ringelnatz („Den Kettenzug am Regulator hielt sie sogar für den Äquator. Sie war - nicht wahr, das merken Sie? Sehr schwach in der Geographie.“) schlug er den Boden zum Ex-US-Präsidenten Donald Trump, der in seiner Amtszeit ebenfalls nicht mit guten Geografie-Kenntnissen glänzte.

Mit viel Applaus bedankte sich nach etwa einer Stunde das Publikum bei Benedikt Vermeer für einen unterhaltsam-nachdenklichen Abend. Marion Vogt überreichte ein kleines Geschenk und erinnerte an die nächste Veranstaltung des Projektes „Was ich immer schon mal sagen wollte“: Am 7. Mai geht es nach Drolshagen. Dort besichtigen die Ehrenamtlichen in der dortigen katholischen Kirche einen sehr modern gestalteten Altar.

