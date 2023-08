Iserlohn: „Sommerchillout“ und Sportfest locken nach Sümmern

Sümmern. Mit dem „Sommerchillout“ und dem DJK-Sportfest wird am 11. und 12. August in Sümmern einiges geboten.

Abseits vom Fußball ist am Wochenende viel los auf dem Sportplatz in Iserlohn-Sümmern. Am Freitag, 11. August, findet dort das erste Mal ein „Sommerchillout“ statt, am Samstag, 12. August, folgt das traditionelle DJK-Sportfest. Dazu haben die Bürgergemeinschaft Sümmern Griesenbrauck und die DJK Sümmern eingeladen und miteinander kooperiert, weshalb die Veranstaltungen direkt hintereinander stattfinden.

Karten im Vorverkauf

„Wir haben das Sommerchillout taktisch vor das Sportfest gelegt, damit wir beispielsweise gemeinsam die aufgebauten Zelte nutzen können“, erklärt Peter Graf von der Bürgergemeinschaft. Nachdem der Weihnachtsmarkt im Sümmeraner Dorf bereits ein voller Erfolg war, kam gemeinsam mit Vorstandsmitglied Klaus Bartmann die Idee für die Veranstaltung. Die Umsetzung erfolgte mit Hilfe der DJK, der Sportfreunde Sümmern, Hof Drepper und Malkus Veranstaltungstechnik. „Vor allem den Sportfreunden müssen wir danken, dass sie uns so kurz vor Saisonstart den Sportplatz zur Verfügung stellen“, meint Graf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, neben Essen und den klassischen Getränken wird es auch höher prozentige Getränke geben.

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Futterscheune, bei Lotto Hennecke und im Friseursalon Goldmann. Aber auch an der Abendkasse kann man Tickets erwerben, Erwachsene zahlen zehn Euro, Jugendliche ab 14 Jahren kommen für sechs Euro auf den Sportplatz. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Los geht das Sommerchillout ab 17 Uhr, ab 19 Uhr sorgt Jens Dreesmann gemeinsam mit seiner langjährigen Gesangspartnerin Joana Toader und dem Saxophonisten Jörg Budde für musikalische Unterhaltung.

Als Teil der Kooperation mit der DJK wird bereits am Freitag sowohl die Hüpfburg als auch Fußball-Darts stehen. Am Samstag startet das DJK-Sportfest um 13 Uhr mit einem Wortgottesdienst, gegen 14 Uhr wird der Dreikampf starten. Im Anschluss können viele weitere Spiele auf dem „bunten Rasen“ gespielt werden. Mit dabei ist auch die Freiwillige Feuerwehr Sümmern, die vor Ort auch zwei Übungen machen wird.

Schützenkönig zu Gast

„In diesem Jahr wird es auch wieder eine Jubiläumsfeier geben“, bemerkt der DJK-Vorsitzende Ansgar Spiekermann, der auch im Vorstand der Bürgergemeinschaft ist. Nachdem es die Jubiläumsfeier jahrelang nicht gab, soll sie wieder ein fester Bestandteil des Sportfestes werden. Einen Besuch haben auch der neue Sümmeraner Schützenkönig Meinolf Schlotmann und sein Hofstaat angekündigt. „Das ist eine tolle Sache“, freut sich Spiekermann.

Sowohl die Pommes als auch Bratwurst und Getränke werden an beiden Tagen mit Wertmarken bezahlt. Diese können erstmals mit digitalem Bezahlen erworben werden.

