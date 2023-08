Iserlohn: Sonnensegel nach Vandalismus abgebaut

Das Sonnensegel am Sportplatz Lichte Kammer in Iserlohn wurde beschädigt.

Iserlohn. Am Fritz-Kühn-Platz und am Sportplatz Lichte Kammer musste die Stadt Iserlohn Sonnensegel abbauen. Warum es zunächst keinen Ersatz gibt.

Nachdem die Stadt Iserlohn zu Beginn des Sommers auf dem Spielplatz am Fritz-Kühn-Platz und am Sportplatz Lichte Kammer Sonnensegel aufgebaut hatte, um spielende Kinder beziehungsweise Besucherinnen und Besucher vor der Sonne zu schützen, mussten diese an beiden Orten in der vergangenen Woche wegen Vandalismusschäden aus Sicherheitsgründen wieder abgebaut werden. Das teilt die Stadt am Dienstag mit.

Musste laus Sicherheitsgründen abgebaut werden: das Sonnensegel auf dem Fritz-Kühn-Platz in Iserlohn. Foto: Stadt Iserlohn

Am Fritz-Kühn-Platz habe das Tuch zuletzt vollkommen durchgehangen sei beschädigt worden (umlaufendes Stahlseil gerissen, Risse im Stoff). Nach einer Überprüfung durch die Herstellerfirma und Mitarbeitende der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe seien die Sonnensegel bereits am vergangenen Donnerstag abgebaut worden, ebenso wie am Sportplatz Lichte Kammer. Dort sei das Segel durchgeschnitten, und die Spannpfosten seien zerkratzt worden. Die Schadenshöhe werde aktuell ermittelt, dürfe aber bei mehreren Tausend Euro liegen. Ein kurzfristiger Ersatz sei nicht möglich, denn bis neue Sonnensegel hergestellt wären, sei die Saison vorüber.

Die Stadt Iserlohn habe in beiden Fällen einen Strafantrag gestellt, denn Vandalismus werde in keinster Weise toleriert. Hinweise zu den Beschädigungen werden unter 02371/9199-0 bei der Polizei erbeten.

