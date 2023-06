Iserlohn: Sparkasse gratuliert Nachwuchs-Musikern

Iserlohn. Acht Musiker der Musikschule Iserlohn haben beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich teilgenommen. Dafür gab es lobende Worte.

Normalerweise spielen die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Iserlohn ihre Instrumente, sorgen für Töne im Raum und lassen die Kunst für sich sprechen. Diesmal hingegen waren sie ohne ihre „Arbeitswerkzeuge“ ausgestattet und standen dennoch im Mittelpunkt. Denn in der SparkasseIserlohn sollten acht Kinder geehrt werden, die erfolgreich beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ teilgenommen haben. Fünf waren erschienen und waren etwas unbeholfen in dieser Situation, obwohl sie auch sonst einzeln im Rampenlicht stehen.

„Ich habe einen riesigen Respekt vor dem, was ihr leistet. Lasst euch von Rückschlägen nicht entmutigen. Ich sehe, wie viel Arbeit dahintersteckt und bin neidisch, dass ich das nicht kann“, sagte Jochen Hälker, Vorstandsmitglied der Sparkasse Iserlohn. Die einzelnen Leistungen beim Landeswettbewerb seien ein Riesenerfolg und er freue sich, dass das Geldinstitut die Musikerinnen und Musiker unterstützen kann.

Musiker der Musikschule Iserlohn sollen sich anspornen

In diesem Jahr konnte der Wettbewerb nach coronabedingten Schwierigkeiten unter gewohnten Bedingungen stattfinden. Zum mittlerweile 60. Mal. In den Kategorien Klavier solo, Harfe solo, Klavierbegleitung Gesang und Ensemble „gleiche Blechblasinstrumente“ konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Vergleich mit den besten Talenten aus ganz NRW stellen. Drei Mal erreichten die heimischen Musiker einen zweiten Preis und fünf Mal einen dritten Preis. Der Wettbewerbsgedanke steht dabei aber gar nicht im Fokus, wie Paul Breidenstein, Leiter der Musikschule Iserlohn erklärt: „Es geht um Anerkennung und es ist schön, dass sich die Kinder und Jugendlichen so für ihr Hobby einsetzen. Ich drücke ihnen die Daumen, dass sie weiter vorankommen und erfolgreich sind. Aber bei Musik geht es nie darum, andere auszustechen, sondern um das gemeinsame Anspornen untereinander.“ Er hofft, dass seine Schützlinge noch lange Freude an der Musik haben werden. Sonst mache das Spielen der Instrumente keinen Sinn.

Er freute sich, dass die Preisträger in der Sparkasse Iserlohn gewürdigt wurden, denn seit 60 Jahren unterstützt die Bank mittlerweile die Arbeit der Musikschule und den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Gefreut haben sich auch die Kinder und Jugendlichen, die jetzt nach den Strapazen des Wettbewerbs durchatmen können.

Musikern fällt nach „Jugend musiziert“ eine Last von den Schultern

„Da fiel schon eine Last von den Schultern nach der langen Zeit, die ich gearbeitet habe, und über ein paar Fehler habe ich mich auch geärgert“, sagt Flora Esser, die einen zweiten Preis in der Solowertung Klavier erreicht hatte. „Das war ein richtiges Erfolgserlebnis, aber ich bin auch froh, dass es jetzt zu Ende ist, weil es wirklich viel Lernen ist“, ergänzt Mia Neuhaus, die einen zweiten Preis in der Solowertung Harfe erreichte.

Für Lars Dieckmann (Dritter Preis in der Solowertung Klavier) war es schön, dass er gleichaltrige Musiker bei dem Wettbewerb sehen konnte. Er erklärt aber auch, wie ermüdend es ist, immer das gleiche Stück zu pauken, um es möglichst perfekt vorspielen zu können. Zwischen 30 und 90 Minuten investierten die Iserlohner täglich als Vorbereitung auf den Wettbewerb.

Erfolgreich waren auch Wolf Alexander Chapel (dritter Preis in der Solowertung Klavier), Minori-Sophie Ebmeyer (dritter Preis Solowertung Klavier), Jonas Fricke (zweiter Preis Klavierbegleitung), sowie Sarah Stork und Marie Amelung (jeweils dritter. Preis Horn).

