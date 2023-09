Eine digitale Protokollführung fordert die SPD in Iserlohn.

Politik Iserlohn: SPD fordert digitale Protokollführung in Gremien

Iserlohn. Gibt es demnächst eine digitale Protokollführung in Iserlohn? Das fordert jetzt die SPD in einem Antrag an den Bürgermeister.

Die SPD in Iserlohn fordert eine digitale Protokollführung in Gremien. Das geht jetzt aus einem Antrag der Fraktion an den Bürgermeister hervor.

Digitale Protokollführung in Gremien soll daher als Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Zukunft, und in der darauffolgenden Sitzung des Haupt- und Personalausschusses aufgenommen werden.

+++ Mehr aus Iserlohn: Wieso dauerhafte Lacher im Parktheater herrschten +++

Konkret heißt es in dem Beschlussvorschlag, dass die Verwaltung gebeten wird, „darzustellen welche Möglichkeiten der digitalen Verarbeitung der Sitzungsverläufe für die Anfertigung der Niederschriften genutzt wird“. Außerdem soll geprüft werden, eine Software mit Diktiererkennung anzuschaffen und die Kosten dafür in den Haushaltsplan des kommenden Jahres einzustellen.

Für Parteien sei es notwendig, Niederschriften rechtzeitig zur Vor- und Nachbereitung in Gremien zu erhalten. Durch die automatisierte Erfassung der Gesprächsinhalte soll die Erstellung von Protokollen unterstützt werden, heißt es in dem Antrag. Dadurch sollen Schriftführer der Verwaltung entlastet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn