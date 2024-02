Iserlohn: SPD fordert Gebärdensprachendolmetscher

Iserlohn Bessere Teilhabe für gehörlose und hörbehinderte Menschen in Iserlohn - das will die SPD mit einem Gebärdensprachendolmetscher ermöglichen.

Für bessere Teilhabe von gehörlosen und hörbehinderten Menschen an öffentlichen Veranstaltungen fordert die SPD in Iserlohn jetzt den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern. In einem Antrag an den Bürgermeister fragt die Fraktion an, das Thema als Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 5. März sowie in die Sitzung des Beirats für Inklusion am 6. März zu nehmen.

„Der regelmäßige Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern würde es diesen Menschen ermöglichen, Inhalte und Diskussionen bei städtischen Veranstaltungen oder Veranstaltungen mit städtischer Beteiligung besser zu verstehen und aktiv daran teilzunehmen“, nennt die SPD als Begründung. Dadurch sollen nicht nur ihre individuelle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gestärkt werden, sondern auch zu einer „inklusiveren und vielfältigeren Stadtgemeinschaft beitragen“, heißt es in dem Antrag.

Daher bittet die Fraktion die Verwaltung, relevante Veranstaltungen in Absprache mit Vertretern des Inklusionsbeirates zu identifizieren und zu denen regelmäßig Gebärdensprachendolmetscher einzuladen.

