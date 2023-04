Iserlohn: SPD fordert „Schwimm-Offensive“ für Kinder

Iserlohn. In Iserlohn soll jedes Kind nach der Grundschule schwimmen können. Um dieses Ziel zu erreichen, fordert die SPD Unterstützung durch die Stadt.

Immer weniger Grundschulkinder können sicher schwimmen – dieser Trend zeichnet sich seit Jahren ab. Die Pandemie, infolge derer private Schwimmkurse und Schwimmunterricht in den Schulen über Monate hinweg ausfielen, verschärfte diese Situation noch zusätzlich. Deshalb beantragt die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn jetzt im Sportausschuss, eine Iserlohner Schwimm-Offensive zu prüfen. Diese sei dringend notwendig, erklären die Sozialdemokraten: „Schwimmen ist mehr als ein Hobby – es rettet Leben!“

Langfristiges Ziel müsse es deshalb sein, Strukturen aufzubauen, um allen Kindern bereits im Vorschulalter ein kostenloses Schwimmkursangebot unterbreiten zu können. Die SPD hält es für einen Fehler, die Verantwortung allein den Grundschulen aufzubürden.

Daher solle die Verwaltung online oder über die Schulen erheben, wie viele Grundschulkinder in Iserlohn bislang nicht schwimmen können und auf dieser Grundlage analysieren, welche Förderangebote nötig sind, um allen Nichtschwimmern innerhalb von zwei Jahren einen kostenlosen Schwimmkurs anzubieten. Denkbar sind aus SPD-Sicht etwa ein vierwöchiger Crash-Kurs oder ein zweiwöchiger Ferienschwimmkurs mit jeweils zehn Einheiten. Darüber hinaus solle gemeinsam mit den Schwimmvereinen im Stadtgebiet, der DLRG, den Grundschulen und Kindertageseinrichtungen Kooperationen und ein Schwimmförderkonzept entwickelt werden.

Landesförderung über Programm „NRW kann schwimmen“?

Auch eine Kostenschätzung für ein solches Schwimmkursangebot – sowohl hinsichtlich der Trainerstunden als auch zur Anmietung der Schwimmbecken – beantragt die SPD. Im besten Fall sollten dafür dann auch Fördermittel des Landes, zum Beispiel aus dem Programm „NRW kann schwimmen!“ beantragt werden.

Mittelfristig blicken die Sozialdemokraten aber nicht nur auf Grundschüler. Daher solle die Verwaltung auch aufzeigen, welche Schwimmangebote es momentan für Jungen und Mädchen im Kindergartenalter gibt und wie viele Kindergartenkinder aktuell von diesem Angebot profitieren. Anschließend solle geprüft werden, welche Strukturen und finanziellen Mittel erforderlich sind, um mittelfristig bereits allen Vorschulkindern ein kostenloses Schwimmkursangebot unterbreiten zu können.

Die SPD ruft in diesem Zusammenhang einen bereits im Jahr 2012 gestellten Antrag der CDU-Fraktion „Schwimmabzeichen Seepferdchen im Kindergarten“ und den Antrag „Erweiterter Schwimmunterricht für Grundschüler“ von 2019 in Erinnerung. „Dieses Projekt muss wieder stärker in das Bewusstsein gerückt werden!“, erklärt die Fraktion. „Schwimmen können ist (über-)lebenswichtig und sollte so früh wie möglich für Kinder eine Selbstverständlichkeit sein.“

