Iserlohn: SPD für öffentliche Bücherschränke in zwei Dörfern

In Iserlohn sollen in zwei weiteren Stadtteilen öffentliche Bücherschränke aufgestellt werden, fordert die SPD.

Iserlohn. Der Trend der öffentlichen Bücherschränke hält an – auch in Iserlohn. Die SPD beantragt, in zwei weiteren Orten solche Schränke aufzustellen.

Für öffentliche Bücherschränke in Rheinen und Oestrich wirbt die SPD-Fraktion in entsprechenden Anträgen an den Kulturausschuss. Nach Rücksprache mit den jeweiligen Dorfgemeinschaften sollen die Schränke an zentralen Plätzen in den beiden Ortschaften aufgestellt werden.

„Um sich kostenlos Bücher auszuleihen, gelesene Bücher anderen zur Verfügung zu stellen, statt sie zu entsorgen, bietet sich ein Büchertauschschrank an“, heißt es in den Anträgen. „Das stärkt das Kulturgut Buch.“

Interesse bei Dorfbewohnern in Rheinen groß

In Rheinen hat Doris Rickert, Social-Media-Beauftragte der Dorfgemeinschaft und zugleich Sachkundige Bürgerin der SPD-Ratsfraktion, die Initiative übernommen und per Umfrage ermittelt, dass viele Bewohner einen Büchertauschschrank nutzen würden. „Früher fuhr ein Bücherbus, der auch in Rheinen sehr gut angenommen wurde. Dieser wurde später aus Kostengründen abgeschafft“, erinnert sie in ihrem Antrag. Mehrere Dorfbewohner haben sich bereits angeboten, sich um die Pflege zu kümmern.

Einen genauen Standort gibt die SPD in ihrem Antrag nicht vor. Die Stadt solle in Rücksprache mit der Dorfgemeinschaft prüfen, ob der Dorfplatz oder das Dorfgemeinschaftshaus besser geeignet wären.

Bücherschrank für den neuen Dorfplatz?

In Oestrich ist der Wunsch noch älter. Im Zuge des Umbaus des Dorfplatzes vor gut einem Jahr war der Aufbau eines öffentlichen Bücherschrankes von der Stadtverwaltung sogar bereits in Aussicht gestellt worden.

„Mit dem Abschluss der Umbaumaßnahme und Eröffnung des neuen Dorfplatzes findet sich der nachgefragte Büchertauschschrank allerdings nicht wieder“, stellt Ratsmitglied Michael Scheffler fest. „Mit der Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses würde die Verwaltung mit geringem Aufwand dem Wunsch des Dorfes gerecht.“

In Absprache mit dem Heimatverein Ortsring Oestrich solle der genaue Standort festgelegt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn