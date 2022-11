Iserlohn: SPD-Kritik an Joithe wegen Rupenteich-Versprechen

Iserlohn. Die Partei sagt, der Bürgermeister habe sein Versprechen aus einem Wahlprogramm nicht gehalten. Dort habe er eine kurzfristige Lösung angekündigt.

Die SPD-Fraktion kritisiert in einem Schreiben an Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe, dass entgegen dessen Ankündigungen in der Vergangenheit in seinen zwei Jahren Amtszeit bisher nichts passiert sei, um die Situation des Rupenteichs zu verbessern. Wie mehrfach berichtet, fällt der Teich wegen baulicher Probleme regelmäßig trocken.

„In Ihrem gemeinsamen Wahlprogramm mit Ihrer Wähler:innengemeinschaft bezeichneten Sie den Rupenteich als ein ,kurzfristig umsetzbares Projekt’ unter der Überschrift „Wir reden nicht – wir handeln!“. Mit Ihrer Wahl zum Bürgermeister wurde bei den Bürger:innen Iserlohns die berechtigte Hoffnung geschürt, dass jetzt wirklich eine kurzfristige Lösung aufgeboten würde. Diese Bürger:innen schreiben uns heute und bezeichnen den wieder einmal leerstehenden Rupenteich weiterhin als ,eine Schande für unsere Stadt’.

„Was haben Sie bislang unternommen, um den Zustand am Rupenteich zu verbessern?“

Weil der Teich an der Sauerland-Waldroute sowie am Drahthandelsweg liege, komme ihm laut SPD überregionale Bedeutung zu. „Mitte Juli ließen Sie zuletzt über Ihre Pressesprecherin mitteilen, dass die Niederschläge der vergangenen Wochen nicht ausgereicht hätten, den Rupenteich zu füllen: ,Wo nichts ist, kann sich kein Wasser halten.’“

Zu Recht wiesen Bürgerinnen und Bürger in diesem Zusammenhang nun auf die großen Regenmengen im September in Iserlohn hin – „100 Liter auf den Quadratmeter wurden gemessen“. Dennoch sei der Teich leer. „Angesichts Ihres Wahlprogramms frage ich Sie heute zwei Jahre nach Ihrem Amtsantritt: 1. Was haben Sie bislang unternommen, um den Zustand am Rupenteich kurzfristig zu verbessern? 2. Welche weiteren Schritte sollen durch Sie wann veranlasst werden, damit der Rupenteich wieder zu einem Teich der Definition nach wird“, wird Peter Leye, stellvertretender Fraktionsvorsitzender in dem Schreiben zitiert.

