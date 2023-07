Politik Iserlohn: SPD nimmt vitale Innenstadt in den Blick

Iserlohn. Iserlohn soll sich als Modellkommune für 2024 bewerben. Das erhofft sich die SPD von der Teilnahme.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn möchte das Thema „Aufnahme als Modellkommune in das Programm Vitale Innenstädte“ im Stadtmarketingbeirat auf die Tagesordnung bringen. Die Verwaltung soll beauftragt werden, sich um eine Beteiligung als Modellkommune für das Programm des IFH Köln im Jahr 2024 zu bewerben. „In Deutschland kämpfen Kommunen um vitale Innenstädte und Aufenthaltsqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in der Begründung. Iserlohn stehe also nicht allein da. „Warum sollte Iserlohn dann allein seine Probleme lösen müssen?“, fragen die Sozialdemokraten.

Im Jahr 2024 werde erneut durch die IFH Köln eine umfangreiche Befragung in deutschen Städten durchgeführt. Alle interessierten Kommunen könnten teilnehmen. Der Vorteil sei, nicht nur Ergebnisse zur eigenen Stadt, sondern gleichzeitig Vergleichsdaten von Städten mit ähnlichen Ortsgrößenklassen zu erhalten.

„Die individuellen Ergebnisberichte, die wir als Stadt nach der validierten Befragung erhalten, können gemeinschaftlich mit lokalen Stakeholdern bewertet und daraus Maßnahmen abgeleitet werden“, heißt es im Antrag. Es gelte, die richtigen Maßnahmen zu finden, das eigene Vorgehen zu kontrollieren und gemeinschaftlich mit der vorhandenen Community zu reflektieren, was lokal zu optimieren sei. Um nicht allein mit Bauchgefühl zu arbeiten, sondern mit seriös erhobenen Fakten und Daten, biete sich die Neuauflage der Befragung „Vitale Innenstädte“ 2024 an.

Viele Ergebnisse für 111 Kommunen in 2021

Vor zwei Jahren hätten schon 111 Kommunen mitgemacht und spannende wie belastbare Ergebnisse aus der wissenschaftlich validierten Befragung gezogen. „Gerade jetzt, wo mit der Entwicklung des Schillerplatzes viele Entscheidungen für die Innenstadt bereits getroffen wurden und noch zu treffen sein werden, kann Iserlohn von den Befragungsergebnissen und den Ideen vergleichbarer Kommunen nur profitieren“, schreiben die Sozialdemokraten.

Der lokale Erlebniswert, das lokale Einzelhandelsangebot sowie die örtliche Lebendigkeit und Vitalität seien jeweils Erfolgsfaktoren, die sogar mit kurzfristigen Maßnahmen zu beeinflussen seien. Insbesondere im Hinblick auf die voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 auslaufende Zusammenarbeit mit den City-Managerinnen für Iserlohn und Letmathe könnten die Ergebnisse der Befragung ab 2024 hilfreich sein.

