Iserlohn: SPD will Kunst im Bethanien-Krankenhaus erhalten

Iserlohn In der Krankenhauskapelle der Klinik befindet sich ein Altarflügel, der vor 76 Jahren vom Kirchenmaler Rudolf Schäfer erstellt wurde.

In der Krankenhauskapelle des Bethanien-Krankenhauses befindet sich ein Altarflügel, der vor 76 Jahren vom Kirchenmaler Rudolf Schäfer geschaffen wurde. Die Betreiber Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis (KKiMK) wollen in Zukunft aber nur noch eine Klinik in Iserlohn erhalten. Was mit dem Gebäude passiert, ist noch unbekannt. Die SPD hat nun in einem Antrag gefordert, den Altarflügel zu erhalten. Besprochen wird die Sache in der kommenden Sitzung des Kulturausschusses.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

„Der Altarflügel ist nicht nur für die Geschichte von Bethanien, sondern auch für die Stadtgeschichte ein bemerkenswertes Kunstwerk, das es zu bewahren gilt“, heißt es in dem Antrag. Die Verwaltung solle prüfen, ob der Altarflügel unter Denkmalschutz gestellt wird. Außerdem soll die Verwaltung Gespräche mit dem Eigentümer zu führen, um den Schäferaltar zu erhalten. Rudolf Schäfer wurde 1878 in Altona an der Elbe geboren. Sein Werk besteht vor allem in der Gestaltung sakraler Räume. Außerdem schuf er Wandelaltäre, Einzelgemälde, Wandbilder, Emporengestaltungen, Kruzifixe, Kirchenfenster, Taufsteine und Paramente.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn