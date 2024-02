Iserlohn: Spenden-Betrüger flüchten waghalsig nach Hemer

Die Polizei griff in Hemer vermeintliche Spendensammler auf, die zuvor auf einem Supermarkt-Parkplatz in Iserlohn aufgefallen waren.

Iserlohn/Hemer Aufdringliche „Spendensammler“ haben sich an einem Supermarkt in Iserlohn verdächtig gemacht. Sie flüchteten, konnten aber nicht entkommen.

Mehrere Personen haben am Freitagmorgen vor einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße in Iserlohn auf sehr aufdringliche Art und Weise vermeintliche Spenden gesammelt. Zeugen hatten außerdem den Eindruck, dass eine der Personen nach Fahrzeugen suchten, die nicht verschlossen waren, berichtet die Polizei.

Als die Personen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, stiegen die zwei Männer und eine Frau in einen BMW und verließen fluchtartig den Parkplatz. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, die auf die Autobahn A 46 führte. Auf ihrer Flucht sollen die mutmaßlichen Spenden-Betrüger eine rote Ampel überfahren, rücksichtslos gefahren, extrem beschleunigt und über den Standstreifen der Autobahn überholt haben.

An der Abfahrt Hemer verlor der Verfolger den BMW aus den Augen. Dafür entdeckte die Polizei das Fahrzeug an der Bahnhofstraße. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Betrugs gegen die in Hagen gemeldeten Männer (17 und 20) sowie gegen die 26-jährige Frau, gegen die außerdem eine offene Fahndung vorlag.

