Iserlohn: Spenden für Weihnachtswunschbaum dringend benötigt

Iserlohn Dem Verein Bürger helfen Bürgern fehlen noch dringend Geschenke für den Weihnachtswunschbaum. Roosters und Unternehmen unterstützen tatkräftig.

Bei Manuel Huff, Svenja Finke und dem ganzen Team vom Verein Bürger helfen Bürgern in Iserlohn beginnt in diesen Tagen die heiße Phase bei der traditionellen Weihnachtswunschbaum-Aktion. Geschenke müssen abgeholt und sortiert, übrig gebliebene Wünsche gekauft und verpackt werden.

Tatkräftige Unterstützung erhielten die zehn ehrenamtlichen Vereinsmitglieder von den Iserlohn Roosters. Beide Vereine pflegen eine gute Zusammenarbeit und helfen sich regelmäßig gegenseitig. „Wir wären gerne mit mehreren gekommen, aber unsere Mitarbeiter packen in der Geschäftsstelle unzählige Bestellungen aus dem Onlineshop“, erzählt Felix Dötsch, der zusammen mit Marc Licha an der Schulstraße mit angepackt hat. Rund 600 Geschenke von über 1400 in diesem Jahr muss der Verein zukaufen und dann selbst einpacken. Die Roosters wollen auch bei der Geschenkausgabe am kommenden Dienstag, 19. Dezember, helfen.

Damit alle Kinder an diesem Tag mit leuchtenden Augen nach Hause gehen, hat der Verein Bürger helfen Bürgern eine dringende Bitte: Wer ein Geschenk gekauft, aber noch nicht abgegeben hat, soll sich telefonisch unter 0179/8255196 mit dem Verein in Verbindung setzen. Für nicht erfüllte Wünsche muss der Verein selbst tief in die Tasche greifen, Geldspenden werden daher auch gerne angenommen. Wer noch helfen möchte, die letzten Wünsche zu erfüllen, kann einen Geldbetrag mit dem Verwendungszweck „Weihnachtswunschbaum“ auf folgendes Konto überweisen: Bürger helfen Bürgern Iserlohn, Sparkasse Iserlohn, IBAN: DE50 4455 0045 0018 0857 95, BIC: WELADED1ISL.“

Die Firma NAUST HUNECKE und Partner, hier mit Andreas Wachtel (li.) und Ralf Kaufmann (2. v.l.) übergeben 100 Geschenke an Svenja Finke und Manuel Huff vom Verein Bürger helfen Bürgern. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Mit einer Spende von 100 Geschenken zählt das Iserlohner Unternehmen Naust Hunecke und Partner zu den größten externen Unterstützern. „Wir sind sehr dankbar, seit Jahren einen verlässlichen Partner zu haben, der uns einen großen Teil Arbeit abnimmt“, ist Manuel Huff bei der offiziellen Übergabe erleichtert, als er den Berg von liebevoll eingepackten Geschenken sieht.

Winterkleidung wie Jacken oder Schuhe zählten auch in diesem Jahr zu den häufigsten Wünschen, aber auch Spielsachen, Fußballausrüstung und Skateboards waren auf den kleinen Zetteln von Kindern notiert worden. „Man muss nicht bis ans Ende der Welt gehen, bei uns gibt es genug zu tun“, unterstreicht Ralf Kaufmann von Naust Hunecke die Wichtigkeit von lokalen Aktionen und ergänzt: „Hier kommen die Spenden eins zu eins direkt an, und wir können mit der ganzen Belegschaft etwas Gutes tun.“ Das Unternehmen hat seine Mitarbeiter sensibilisiert und diese haben dann wie in den letzten Jahren mit großer Begeisterung Geschenke gekauft und eingepackt..

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn