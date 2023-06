Iserlohn: Stadt setzt weiter auf Energiesparen

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn setzte die Energiesparverordnung um und erklärt, ob klar ist, wie viel gespart wurde. Weitere Maßnahmen werden realisiert.

Im September 2022 reagierte das Bundeskabinett auf die angespannte Lage am Energiemarkt mit der Einführung der Energieeinsparverordnung. Öffentliche Gebäude waren fortan auf eine maximale Temperatur von 19 Grad beschränkt und das nächtliche Beleuchten von Baudenkmälern wurde untersagt. Jetzt, zum Ende der Laufzeit der Maßnahmen, könnten diese wieder aufgehoben werden. Wir haben die Stadt Iserlohn gefragt, welche Maßnahmen sich bewährt haben.

Seit dem 1. Mai sind die Heizungen in städtischen Gebäuden abgestellt. Das bleibt auch bis zum 1. September so, es sei denn, die Wetterlage oder die spezielle Nutzung erfordert etwas anderes. In Schulen, Kindergärten und Sportstätten galt die Energiesparverordnung nicht. In einigen Fällen gab es aber eine Selbstverpflichtung der Nutzer, um sicherzustellen, dass nicht exzessiv geheizt wurde.

Einsparvolumen in Iserlohn noch unklar

Wie hoch die Energieeinsparungen im Zeitraum von September bis Mai ausfielen und ob sich das gelohnt hat, lässt sich laut Auskunft der Stadt erst nach der Energieabrechnung ermitteln. Weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung sind derzeit nicht geplant. Seit Jahrzehnten wird auf die jeweils technisch sparsamste Beleuchtungstechnik gesetzt. Nicht Teil der Maßnahmen der Energiesparverordnung, aber dennoch umgesetzt wird der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen bei Neubauten, wie es im Energieeinsparungsgesetz vorgesehen ist. Das gilt auch bei Bestandsgebäuden, wo es möglich ist.

