Iserlohn: Stadt verschickt Anmeldungskarten für Kindergärten

Iserlohn. Eltern, die ihre Kinder zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2024 in Iserlohn anmelden möchten, können das bald. Das ist dabei zu beachten.

Das Jugendamt der Stadt Iserlohn verschickt derzeit Infobriefe mit den sogenannten Kita-Karten an alle Eltern, deren Kinder zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August 2024 zwei oder drei Jahre alt sind (Geburtszeitraum: 1. August 2021 bis 31. Juli 2022). Die Kita-Karte wird für die Anmeldung in einer Iserlohner Kindertagesstätte benötigt und gilt für das Kindergartenjahr 2024/2025. Jüngere Kinder brauchen für die Aufnahme in eine Kita noch keine Kita-Karte. Die Eltern können die Karte nachreichen, sobald sie ihnen in den Folgejahren zugeht.

Vom 2. bis 17. November können Eltern ihr Kind nun in einer Iserlohner Kindertagesstätte ihrer Wahl anmelden oder vormerken lassen. Bis zum Jahresende erhalten sie dann Nachricht, ob ihr Kind in der gewünschten Kita aufgenommen werden kann oder ob sie eine andere Einrichtung auswählen müssen. Die Kita-Karte verbleibt in der Kita, die das Kind aufnehmen wird.

Kontakt zur Stadt Iserlohn bezüglich verlorenen Kita-Karten

Eltern, die keine Kita-Karte bekommen haben oder deren Karte zum Beispiel verloren gegangen ist, können sich beim Jugendamt mit Anke Göcking im Hansahaus (Hans-Böckler-Straße 25, Telefon 02371 217-2163, E-Mail: anke.goecking@iserlohn.de) in Verbindung setzen.

Eine Übersicht über die Iserlohner Kitas und viele weitere Informationen finden Interessierte auf der städtischen Internetseite unter den Menüpunkten Leben in Iserlohn / Jugend & Familie / Kindertagesstätten und Kindertagespflege.

