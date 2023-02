Iserlohn: Stadtwerke warnen vor falschen Ablesern

Iserlohn. Die Stadtwerke Iserlohn warnen: Zur Zeit sind Drückerkolonnen unseriöser Energieanbieter unterwegs, die versuchen, an Vertragsdaten zu kommen.

Drückerkolonnen unseriöser Energieanbieter, die unter falschem Vorwand versuchen, an die Vertragsdaten von Stadtwerke-Kunden zu gelangen, sind nach Angaben der Stadtwerke Iserlohn wieder in hiesigen Gebieten unterwegs. Als angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Iserlohn auftretend, würden sie Zutritt zum Haus verlangen, um die Zählerstände zu „kontrollieren“. Eigentliches Ziel dieser Betrüger, so die Stadtwerke Iserlohn, sei es allerdings, Informationen über Kunden-, Vertrags- oder Zählernummer des entsprechenden Haushalts zu erhalten.

Anschließend würden die angeblichen Mitarbeiter dann eine Unterschrift verlangen. „Spätestens jetzt sollten bei den Betroffenen alle Alarmglocken klingeln“, so Stefan Schwarzer, Vertriebsmitarbeiter bei den Stadtwerken Iserlohn. „Niemals würden wir bei einer Ablesung vom Kunden eine Unterschrift verlangen.“

Betrüger leiten Lieferantenwechsel ein

Die gesammelten Informationen inklusive der Signatur würden den Betrügern ausreichen, um einen Lieferantenwechsel einzuleiten. Die Überraschung für die Betroffenen folge dann, wenn Ihnen ein paar Tage später die Vertragsbestätigung mit langfristiger Bindung zugesandt werde. In solchen Fällen empfehle es sich, rechtliche Schritte einzuleiten, um den höchst fragwürdigen Vertragsabschluss anzufechten. „Auch wenn vereinzelt noch Nachablesungen erfolgen, sind die Ablesungen für die Jahresabrechnungen weitestgehend abgeschlossen. Sollte dennoch jemand mit dieser Absicht vor der Tür stehen, lassen Sie sich einfach den Stadtwerke-Ausweis zeigen“, rät Stefan Schwarzer.

Beim Kundenservice melden

Wer den Verdacht hat, selbst Opfer dieser Betrugsmasche geworden zu sein, kann sich bei dem Kundenservice der Stadtwerke unter 02371/807-0, per E-Mail an info@stadtwerke-iserlohn.de oder direkt bei der Polizei in Iserlohn melden, heißt es abschließend.

