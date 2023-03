Iserlohn: Stadtwerke warnen vor neuer Betrugsmasche

Iserlohn. Die Stadtwerke Iserlohn warnen vor einer neuen Betrugsmasche in Zusammenhang mit der Strompreisbremse. So gehen die Betrüger vor.

Seit dem 1. März profitieren bundesweit die Bürgerinnen und Bürger von einer weiteren Entlastungsmaßnahme der Bundesregierung: der Strompreisbremse. Die Stadtwerke Iserlohn warnen: „Das nehmen offenbar unseriöse Anbieter zum Anlass, Stadtwerke-Kunden zu täuschen. Eigentlich sollte das Inkrafttreten der Strompreisbremse ein Grund zur Freude bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sein. Denn durch die Deckelung des Strompreises auf 40 Cent/KWh für 80 Prozent des Verbrauchs, werden die Kundinnen und Kunden von den jüngsten Preisentwicklungen auf den Energiemärkten weitestgehend geschützt. Getrübt wird diese Freude allerdings wieder einmal durch die schwarzen Schafe der Branche, welche in Krisenzeiten versuchen, aus der Unsicherheit und dem Spardrang der Menschen Kapital zu schlagen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

So soll sich laut Betroffenen die aktuelle Masche folgendermaßen gestalten: In einem ungebetenen Telefongespräch werde dem Gesprächspartner suggeriert, dass sein aktueller Energieversorger die Strompreisbremse nicht umsetzen und daher einen überhöhten Arbeitspreis verlangen würde. „Mit dem Versprechen, einen wesentlich günstigeren Vertrag inklusive Strompreisbremse bieten zu können, wird der Gesprächspartner zu einem Abschluss gedrängt. Was im Gespräch noch als vermeintliches Schnäppchen verkauft wurde, entpuppt sich allerdings nach Erhalt der Vertragsunterlagen meist als teurer Reinfall mit langfristiger Bindung“, so die Stadtwerke Iserlohn.

Stadtwerke setzen Preisbremsen um

„Hier wird erneut versucht, mit Unwahrheiten und Falschbehauptungen die derzeitige Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger auszunutzen. Selbstverständlich setzen wir als Stadtwerke die gesetzlich angeordneten Preisbremsen trotz des immensen zusätzlichen Arbeitsaufwands für uns vollumfänglich und termingerecht um. Unsere Kunden brauchen sich also keine Sorgen zu machen“, so David Jackson, Abteilungsleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden bei den Stadtwerken Iserlohn.

Vermehrtes Auftreten von unseriösen Wettbewerbern

„Generell lässt sich wieder ein vermehrtes und aggressiveres Auftreten von unseriösen Wettbewerbern verzeichnen. Uns bleibt hier nur der Rat: Vermeiden Sie bitte bei solchen Anrufen jegliche persönlichen oder vertraglichen Auskünfte. Oft genügt schon die mündliche Zustimmung zu einem Angebot am Telefon, um einen Vertrag abzuschließen. Legen Sie einfach unverzüglich auf, sobald Sie Zweifel an den Absichten des Anrufers haben“, rät Jackson weiter.

Opfer wenden sich an den Kundenservice der Stadtwerke oder an die Polizei

Wer den Verdacht hat, selbst Opfer dieser Betrugsmasche geworden zu sein, solle sich beim Kundenservice der Stadtwerke Iserlohn unter der Telefonnummer 02371 / 807-0, per Mail an info@stadtwerke-iserlohn.de oder direkt bei der Polizei melden.

