Verwaltung Iserlohn: Städtisches Netzwerk am 16. April nicht verfügbar

Iserlohn. Das Städtische Netzwerk ist am 16. April nicht verfügbar. Die Webseite der Stadt Iserlohn bleibt online. Welche Services davon betroffen sind.

Am Sonntag, 16. April, führt die IT der Stadt Iserlohnroutinemäßige Wartungsarbeiten am städtischen Netzwerk durch. Während der Arbeiten werden einige Buchungs- und Informationsportale, wie zum Beispiel der Bücherei-Katalog OPAC, das VHS-Buchungssystem, die Datenbank für den Verkauf von Theaterkarten, die Terminbuchung für den Bürgerservice sowie teilweise die Webcams nicht zur Verfügung stehen.

Die Homepage der Stadt Iserlohn wird erreichbar bleiben, ebenso das dortige Rats- und Sitzungsinformationssystem, das Serviceportal sowie das „BürgerEcho“ für das Melden von Ideen und Beschwerden. Während der Wartungsarbeiten eingehende E-Mails werden zwischengespeichert und zeitverzögert zugestellt, gehen also nicht verloren.

Die Wartungsarbeiten beginnen um 7 Uhr und werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. Die Stadt Iserlohn bittet um Verständnis.

