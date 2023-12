Iserlohn: Starke Regenfälle sorgen für mehrere Einsätze

Iserlohn/Letmathe Umgestürzte Bäume und der anhaltende Dauerregen sorgen für mehrere Einsätze der Feuerwehr Iserlohn.

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle wurde die Feuerwehr Iserlohn am Samstagvormittag bereits zu mehreren Einsätzen gerufen. Gegen 11.50 Uhr rückte die Löschgruppe Lössel aus, um einen umgestürzten Baum am Hilkenhohler Weg zu entfernen. Um 12.30 Uhr sorgte ein Baum an der Brücke an der Gennaer Straße in Letmathe für einen weiteren Einsatz.

Weil die Lenne bereits über die Ufer getreten ist, musste der Fußgängerweg an der unteren Lennepromenade gesperrt werden, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr mit. „Die Lage ist derzeit vergleichsweise ruhig im Vergleich zu anderen Städten“, erklärte sie weiter.

In der Obergrüne wurde der Feuerwehr ein vollgelaufener Keller gemeldet. Wasserschäden traten am Samstagmittag auch in der Stadtbücherei Iserlohn auf, so die Sprecherin. Da das Dach Schäden aufweist, dringt dort das Wasser ein.

