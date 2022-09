Iserlohn: Stefanstraße für fast vier Monate vollgesperrt

Iserlohn. An der Stefanstraße in Iserlohn wird unweit des Elisabeth-Hospitals ein neuer Abwasserkanal gebaut. Die Straße wird für mehrere Monate gesperrt.

Die Kanalbauarbeiten am Burgweg, die bislang bereits einen Teil des Schulhofs der Burgschule blockieren, werden ab kommendem Montag, 12. September, auf die Stefanstraße ausgeweitet. Zeitgleich beginnen Arbeiten der Stadtwerke Iserlohn in der Stefanstraße. Deshalb muss die Fahrbahn von Hausnummer 9 bis zur Einmündung Weststraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden, teilt die Stadt Iserlohn mit. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Fußgängerinnen und Fußgänger können den gesperrten Bereich weiterhin passieren. Auch die Burgschule bleibt fußläufig erreichbar.

Bus-Umleitung über die Weststraße

In Absprache mit der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) werden die von der Sperrung betroffenen Buslinien über die Weststraße in Richtung Stadtbahnhof bzw. Elisabeth-Hospital umgeleitet. Um den Begegnungsverkehr mit Bussen in der Weststraße zu ermöglichen, werden punktuell Halteverbotsabschnitte in der Weststraße eingerichtet.

Die bis vor kurzem noch bestehende Sperrung im Kreuzungsbereich Wallstraße/Bleichstraße wurde aufgehoben. Die Baumaßnahme der Stadtwerke im Burgweg wird in dieser Woche abgeschlossen. Die Maßnahme an der Ecke Almeloer Straße/Dördelweg ist so weit fortgeschritten, dass keine weiteren Eingriffe in den Fahrbahnbereich erforderlich sind.

Die Sperrung in der Stefanstraße wird voraussichtlich bis Ende Dezember andauern.

