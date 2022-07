Iserlohn: Stolze Absolventen der Martin-Luther-Hauptschule

Iserlohn. Bei der Zeugnisvergabe der Martin-Luther-Hauptschule freuten sich die Absolventen sehr. So haben sie den Abschluss in Krisenzeiten geschafft.

60 Schülerinnen und Schüler der Martin-Luther-Hauptschule in Iserlohn haben bei bestem Sommerwetter auf dem ihre Zeugnisse erhalten.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs ist in der Zeit von der Klasse 5 bis zur Klasse 10 um mehr als 40 Kinder gewachsen, die von Gesamt-, Realschulen und Gymnasien an die Hauptschule am Gerlingser Weg gewechselt sind.

Eine große Zahl der Jugendlichen, die mit einer Hauptschul­empfehlung an die Martin-Luther-Schule gekommen waren, hat den Mittleren Schulabschluss geschafft. „Ihr habt euren Abschluss in Krisenzeiten geschafft. Musstet lernen im Lockdown, wurdet unterrichtet über Video im Internet. Und das mit uns Lehrern, die alles andere als Technikmeister sind. Aber wir haben es gemeinsam geschafft“, machte der Schulleiter Oliver Dege in seiner Rede deutlich.

Die Klassensprecher bedankten sich im Namen der gesamten Stufe für die Unterstützung. „Es war ein gutes Gefühl für uns und hat uns sehr motiviert, dass die Lehrerinnen und Lehrer hier an uns geglaubt haben.“

Am Ende erreichten 38 Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und 22 Schülerinnen und Schüler den Mittleren Schulabschluss, davon sogar 14 mit der Berechtigung zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe.

Die Namen:

Tala Abeid, Julianna Agbon, Oguzhan Akbas, Ibrahem Al Khlifa, Salma Alaiz, Berat Aldanmaz, Issa Alrashidat, Fawaz Alsaid, Laith Alsaid, Soydan Atalay, Leon Bandura, Amina Bouzankari, Senem Edemen,

Richard Ehmann, Robin Fabricius, Lucy Glatzel, Serhat Günes, Omar Hackelbusch, Almir Hajdini, Raura Hallah, Ashim Hardenacke, Sandra Ikhine, Giuseppe Izzia, Abdulla Kasabra, Léon Ketzer, Raua Khaled, Malik Khello, Batuhan Kirkil, Sharon Körner, Fanni Kovacs, Ariona Kryeziu, Mohamed Lamgizrati, Leon Leckczyck, Iman Mannon, Noah Maull, Chiara Michels, Mahmoud Mohammad, Imad Nassan, Raghad Nemr, Blessing Nwosuagwu, Hiba Omeirat, Selina Ottensmann, Muhammed Öztürk, Etrit Parduzi, Sara Petkovska, Lydia Polter, David Rausch, Chayenne Reichardt, Rouz Rostom, Daki Saljihi, Tasneem Sankari, Lasse Schlüter, Justin-Marie Schmidt, Farshad Sharifi, Kyrill Solowjew, Samantha Strunk, Keba Suljovic, Alexander Widerspan, Deria Wilczek und Danilo Zdravkovski.

