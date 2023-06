Iserlohn: Straße am Löbbeckenkopf wird halbseitig gesperrt

Wegen Baumfällarbeiten drohen am Löbbeckenkopf in Iserlohn in der kommenden Woche einige Verkehrsbehinderungen.

Iserlohn. Am Löbbeckenkopf in Iserlohn müssen Bäume gefällt werden. Auf Autofahrer kommen damit unweit der Schlesischen Straße weitere Behinderungen zu.

Durch Trockenheit abgestorbene Eschen entlang der Straße Am Löbbeckenkopf in Iserlohn gefährden die Verkehrssicherheit zwischen der Schlesischen Straße und der Straße Am Steinhügel. Daher werden die Bäume am Dienstag, 27. Juni, und am Mittwoch, 28. Juni, gefällt, teilt der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) mit.

Aufgrund der geringen Straßenbreite und aus Sicherheitsgründen wird die Straße Am Löbbeckenkopf in dem genannten Abschnitt für den Zeitraum der Maßnahme in eine Einbahnstraße umgewandelt und ausschließlich aus Richtung Schlesische Straße befahrbar sein. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Die Linienbusse der Märkischen Verkehrsgesellschaft und Rettungsfahrzeuge können weiterhin in beide Richtungen fahren. Der SIH bittet um Verständnis und rücksichtsvolle Verhaltensweise im Baustellenbereich.

