Iserlohn: Straßen in Sümmern werden saniert – Vollsperrung

Sümmern. Für Bauarbeiten werden zwei Straßen in Iserlohn-Sümmern im November tageweise voll gesperrt. Ein Bauunternehmen erneuert die Deckschichten.

Die Straßen Heckenkamp und Köbbingser Mühle im Industriegebiet Rombrock in Sümmern stehen im diesjährigen städtischen Ausbauprogramm für Deckensanierungen. Die Fahrbahndecken weisen Risse und Ausmergelungen auf und sollen daher ganzflächig mit einer neuen Deckschicht versehen werden. Die Stadt Iserlohn hat die Firma Kraus aus Fröndenberg mit den Instandsetzungsarbeiten beauftragt. Los geht es am kommenden Montag, 6. November.

Zunächst werden die Bord- und Entwässerungsanlagen sowie die Schachtabdeckungen und Schieberkappen reguliert. Im Anschluss wird die vorhandene Asphaltdecke abgefräst. Dafür werden die Straßen halbseitig gesperrt, Das Aufbringen der neuen Asphaltdecken erfolgt in beiden Straßen unter Vollsperrung jeweils an einem Sonntag. Auf der Straße Heckenkamp sollen die Arbeiten am 12. November durchgeführt werden, die Köbbingser Mühle folgt am darauffolgenden Sonntag, 19. November.

Während der gesamten Sanierungsmaßnahme können die vorhandenen Parkmöglichkeiten am Heckenkamp sowie an der Köbbingser Mühle nicht genutzt werden. Die dortigen Anlieger bzw. Unternehmen sind aber während der gesamten Bauzeit erreichbar. Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Arbeiten am 21. November beendet sein.

Die Stadt Iserlohn und die bauausführende Firma bitten um Verständnis für die nicht zu vermeidenden Beeinträchtigungen. Ansprechpartner beim Bereich Tiefbau ist Kolja Landenberger. Er ist telefonisch unter 02371/217-2738 zu erreichen.

