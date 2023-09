Die Polizei in Iserlohn ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen Autofahrern.

Polizei Iserlohn: Streit zwischen Autofahrern endet in Schlägerei

Iserlohn. Zwei Autos sind sich in der Innenstadt von Iserlohn in die Quere gekommen. Die Fahrer machte das so wütend, dass sie sich prügelten.

Ein Streit im Straßenverkehr ist in Iserlohn am Freitag in einer Schlägerei ausgeartet. Zwei Beteiligte wurden verletzt, berichtete die Polizei, die nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Auf der einen Seite steht ein 28 Jahre alter Iserlohner, der angab, gegen 22 Uhr mit seinem Passat den Theodor-Heuss-Ring in Richtung Seilersee befahren zu haben. In Höhe der ehemaligen Schillerplatzbrücke sei ein Mercedes von rechts eingebogen. Er habe ausweichen müssen und deshalb gehupt. Im weiteren Verlauf der Fahrt über die Mendener Straße habe ihn der Mercedes überholt und ausgebremst und verfolgt bis auf eine Hofeinfahrt an der Seilerseestraße. Dort sei er unter anderem mit einem Schlagstock verprügelt worden, bis ein Zeuge dazu kam und die Polizei informierte.

Die vier Insassen des Mercedes, darunter ein 25 und ein 30 Jahre alter Mann aus Hagen, stellten es genau umgekehrt dar: Der Passat-Fahrer habe sie ausgebremst und als sie anhielten, sei der Iserlohner auf den Beifahrer zugegangen, habe ihn gepackt und Faustschläge ins Gesicht verpasst.

Der Passat-Fahrer lehnte eine medizinische Behandlung ab; der Mercedes-Beifahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Zeugen, die das Geschehen auf der Straße oder die Prügelei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02371/9199-0 bei der Polizei zu melden.

