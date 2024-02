Iserlohn: Stromausfall in Kesbern für 60 Minuten

Der Strom ist am frühen Dienstagmorgen in einigen Teilen Iserlohns ausgefallen.

Iserlohn Ein defektes Mittelspannungskabel im Bereich des Schalthauses an der Nordstraße war laut den Stadtwerken für den Ausfall verantwortlich.

Haushalte in Kesbern, im Lägertal, Hegenscheid, Wixberg und im oberen Bereich des Grüner Tals in Iserlohn hatten am Dienstag um 4.12 Uhr für rund 60 Minuten keinen Strom. Laut den Stadtwerken hatte dies mit einem defekten Mittelspannungskabel im Bereich des Schalthauses an der Nordstraße zu tun. Nachdem der Strom umgeleitet wurde, folgten die nächsten Schritte. „Die Teams kümmern sich um die Reparatur, den Austausch oder ziehen andere Möglichkeiten in Betracht, je nach Lage“, erklärte Pressesprecherin Chantal Kleine dazu.

Schon am 11. Januar hatte es in Kesbern einen Stromausfall gegeben, wie Chantal Kleine bestätigte. Dabei hatte es auch eine Störung im Bereich des Schalthauses an der Nordstraße gegeben. Für 28 Minuten gingen damals die Lichter aus.

