Iserlohn sucht noch Wahlhelfer für die Europawahl am 9. Juni

Iserlohn Die Einberufungen wurden nach dem Hackerangriff erfolgreich versendet. Unterstützung kann Abteilungsleiter Markus Bayer aber auf jeden Fall noch gut gebrauchen.

Der Hackerangriff macht der Stadtverwaltung Iserlohn immer noch zu schaffen. Auch bei den Vorbereitungen der anstehenden Europawahl am 9. Juni läuft nicht alles glatt, was Markus Bayer als zuständiger Abteilungsleiter für die Bereiche Einbürgerung, Sozialversicherung und Wahlen auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt – und das auch sofort wieder relativiert. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liege aktuell bei der Besetzung der Wahllokale mit ausreichend Wahlhelfern, was durch die nur eingeschränkte Nutzung des „Votemanagers“ als Hauptprogramm erschwert worden sei. „Wir haben eigene Methoden entwickelt, um die Wahlhelfer zu erreichen“, sagt Bayer. Mit Excel und Serienbriefen sei es gelungen, alle Einberufungsschreiben an die potenziellen Helfer zu versenden. Nun warte man auf den Rücklauf, der gerade beginne. „Wir konnten uns ganz gut arrangieren.“

710 Wahlhelfer werden benötigt

710 Wahlhelfer werden gebraucht. Wie üblich möchte Bayer aber darüber hinaus eine Reserveliste haben, um auch kurzfristige Absagen auffangen zu können. Einige erfahrene Teams stünden bereits komplett in ihren Wahllokalen bereit, in anderen müssen man nun den Rücklauf abwarten. Da der Wahltermin Anfang Juni recht spät sei und durchaus auch schon die Urlaubszeit berühre, sei von einigen Ausfällen auszugehen, weswegen im Grunde wie immer über jeden neuen Wahlhelfer, der sich noch freiwillig meldet, sehr freuen würde. Wer Interesse hat, am 9. Juni beim Ablauf der Stimmabgaben und der anschließenden Auszählung mitzuhelfen, kann sich per Mail unter wahlhelfer@iserlohn.de an die Stadt wenden. Auch ein telefonischer Kontakt unter 02371/217-1778, -1779 oder 1780 sei möglich, unkomplizierter sei aber ein Schreiben per Mail. Anmeldungen sind ab sofort und theoretisch bis zum Freitag vor der Wahl möglich.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Im Laufe des April werden dann auch die Wahlbenachrichtigungen durch den IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) an die Wähler verschickt, was Bayer optimistisch sieht. „Ich gehe davon aus, dass SIT die technischen Möglichkeiten dazu hat.“ Zunächst gehe es aber um die Wahlhelfer, und da könne er noch jeden Freiwilligen gut gebrauchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn