Iserlohn-Sümmern: Landhauser Straße am 22. August gesperrt

Sümmern/Menden. Wegen Vorarbeiten zur Errichtung neuer Freileitungsmasten muss auch die Landhauser Straße in Sümmern gesperrt werden. Wieso das nötig ist.

Der Verteilnetzbetreiber Westnetz führt am Dienstag, 22. August, Vorarbeiten für die die Anbringung von Leiterseilen an neu errichteten Freileitungsmasten aus. Im Bereich der Landhauser Straße bei Sümmern kommt dabei auch ein Helikopter zum Einsatz, die Straße muss gesperrt werden.

Die neuen Masten stehen zwischen der Umspannanlage Bixterheide und dem Bräukerweg bei Platte Heide. Sie sind Teil der Hochspannungsfreileitung, die Westnetz aktuell zwischen Bixterheide und Menden errichtet.

Anbringung der Vorseile erfolgt mithilfe eines Helikopters

Um die Leiterseile an die Masten zu hängen, werden zunächst Rollen an den Traversen der Masten angebracht, über die sogenannte Vorzeige gelegt werden. Mithilfe dieser robusten Seile aus Kunststofffasern werden im Anschluss die Leiterseile aufgezogen und über Isolatoren an den Masten befestigt. Die Anbringung der Vorseile an den Rollen erfolgt mit Unterstützung eines Helikopters, der die Vorseile einfliegt.

Um die Arbeiten sicher durchführen zu können, wird die Landhauser Straße an diesem Dienstag, 22. August, im Bereich der Arbeiten gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Für etwaige Unannehmlichkeiten bittet Westnetz um Verständnis. Da der Einsatz des Helikopters witterungsabhängig ist, kann es zu einer Verschiebung der Arbeiten kommen.

Fluggeräusche: Anwohner sollten Haustiere sichern

Fluggeräusche lassen sich am Montage-Tag laut Westnetz leider nicht vermeiden. Da Tiere auf die ungewohnten Geräusche unter anderem mit Fluchtverhalten reagieren können, hat das bauausführende Partnerunternehmen von Westnetz bereits im Vorfeld die landwirtschaftlichen Betriebe in der direkten Umgebung kontaktiert.

Am Tag des Helikoptereinsatzes ist beispielsweise für Pferde und Rinder eine Unterbringung auf Weiden ratsam, da die Tiere sich in Stallungen unter Umständen Verletzungen zuziehen könnten. Westnetz bittet Besitzer von Haustieren, deren Tiere empfindlich auf Geräusche reagieren, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Alte Masten aus 1927 sollen ersetzt werden

Die aktuell im Bau befindliche Hochspannungsverbindung verbindet die Umspannanlage Menden im und die Umspannanlage Bixterheide südöstlich von Sümmern. Auf einer Länge von rund sechs Kilometern ersetzt die neue Verbindung die 16 Masten einer Freileitung aus dem Jahr 1927, die im April und Mai demontiert wurden.

Stehenbleiben dürfen nur drei Masten zwischen der Droste-Hülshoff-Straße und der Holzener Straße in Menden sowie drei weitere im Bereich der Umspannanlage Bixterheide. Denn diese sechs sind weitaus später errichtet worden als die Uralt-Masten. Die Masten aus den Zeiten der Weimarer Republik dagegen sorgten schon 2021 für Besorgnis und Beschwerden von Anliegern, da sie einen völlig durchgegammelten Eindruck machten. Die Fertigstellung des Ersatzneubaus ist für Herbst vorgesehen, die Arbeiten liegen laut Westnetz im Plan.

