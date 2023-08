In eine Grundschule in Iserlohn-Sümmern haben Unbekannte versucht einzubrechen.

Polizei Iserlohn-Sümmern: Versuchter Einbruch in Grundschule

Iserlohn. In eine Grundschule in Iserlohn-Sümmern haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag versucht einzubrechen. Wie sie dort hineingelangen wollten.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, über eine Eingangstür eines Nebengebäudes in die Grundschule in Iserlohn-Sümmern einzubrechen.

Nach Polizeiangaben scheiterten sie allerdings und es wurde nichts entwendet.

