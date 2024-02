Iserlohn: Taschendiebe bestehlen Senioren

Iserlohn/Letmathe. Mehrere Fälle von Taschendiebstahl bearbeitet die Iserlohner Polizei. Welche Tipps sie an die Bürger weitergeben möchte.

Taschendiebe haben am Freitag laut Polizeibericht von Montag wieder in Iserlohn und Letmathe zugeschlagen. Zwischen 10 und 10.30 Uhr wurde einer 84-Jährigen die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen. Sie kaufte in einem Discounter an der Baedeckerstraße ein. Als sie bezahlen wollte, suchte sie vergeblich nach ihrem Portemonnaie. Sie hatte während des Einkaufs nichts Verdächtiges bemerkt.

Eine 72-jährige Iserlohnerin wurde am zwischen 10.30 und 11 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse in die Handtasche gesteckt. An der Kasse war die Geldbörse jedoch nicht mehr da. Sie fuhr als Erstes zu ihrer Bank, um die Karten sperren zu lassen, und dann zur Anzeigenerstattung zur Polizei.

Einen 83-jähriger Mendener ereilte kurz darauf in einem Discounter an der Sümmerner Straße dasselbe: Während des Einkaufs gegen 12.30 Uhr trug er die Geldbörse in einer seinen äußeren Jackentaschen. An der Kasse steckte sie jedoch nicht mehr dort. Wahrscheinlich wurde sie gestohlen. Der Senior erstattete am Nachmittag Anzeige bei der Polizei.

Zwischen 10 und 11 Uhr erwischte es einen 62-jährigen Iserlohner in einem Discounter an der Untergrüner Straße. Auch er verwahrte seine Geldbörse in einer Umhängetasche. An der Kasse wollte er das Portemonnaie aus der Tasche holen und griff ins Leere. Er holte die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Allein der Aufwand, verlorengegangene Papiere neu zu beantragen, ist erheblich. Deshalb sollte man seine Wertsachen nicht in den Einkaufswagen legen oder an den Griff hängen. Der Wagen wird schnell mal aus den Augen gelassen. Diesen Augenblick nutzen Taschendiebe. Wertsachen sollten stattdessen möglichst dicht am Körper aufbewahrt werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

