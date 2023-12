Iserlohn: Taschendiebe waren wieder unterwegs

In zwei Supermärkten in der Innenstadt wurden jeweils zwei Frauen bestohlen.

Iserlohn Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben. Zwei Frauen wurden am Freitag in Supermärkten in der Innenstadt bestohlen.

Laut Polizeibericht waren am Freitag waren Taschendiebe unterwegs in der Iserlohner Innenstadt. Gegen 14 Uhr ließ eine 66-jährige Iserlohnerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Friedrichstraße kurz ihren Einkaufstrolley in einem der Gänge aus den Augen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Vermutlich wurde ihr in diesem Augenblick die Geldbörse gestohlen. Das bemerkte die Frau jedoch erst an der Kasse. Kurz darauf, gegen 14.15 Uhr, kaufte eine 25-jährige Frau in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring ein. Sie hatte ihre Brieftasche auf die Kindersitzablage des Einkaufswagens gelegt und stellte den Wagen ab. Kurz darauf fiel ihr auf, dass die Geldbörse weg war. Beide Frauen erstatteten Anzeige. Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben: Neben Weihnachtsmärkten sind Supermärkte die Haupt-Tatorte. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen grundsätzlich möglichst dicht am Körper tragen – zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Keinesfalls darf die PIN mit im Portemonnaie stecken. Sonst ist das Konto geleert, bevor die Opfer überhaupt den Diebstahl der Geldbörse bemerkt haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn