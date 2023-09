Iserlohn: Teil der Nußbergstraße muss gesperrt werden

Iserlohn. Ein Teil der Nußbergstraße in Iserlohn muss in den Herbstferien gesperrt werden. Grund sind starke Beschädigungen und Unebenheiten im Asphalt.

Während der Herbstferien, zwischen dem 4. und 13. Oktober, wird die Nußbergstraße in Iserlohn im Kreuzungsbereich Arpkestraße voll gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten im Kreuzungsbereich. Das vorhandene Betonpflaster in der Fahrbahn wird wegen starker Beschädigungen und Unebenheiten durch Asphalt ersetzt.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt über die Straßen Liebigstraße, Tannenweg, Arpkestraße und Königsberger Straße. Am Tannenweg und an der Liebigstraße werden wegen des Linienbusverkehrs beidseitig Halteverbote eingerichtet. Zusätzliche Halteverbote werden stellenweise an der Königsberger Straße angeordnet. Anwohnerinnen und Anwohner im gesperrten Bereich außerhalb der Baustelle können ihre Häuser anfahren.

Die Märkische Verkehrsgesellschaft - MVG leitet die Buslinien 11 und 12 zwischen den Haltestellen „Hemberg“ und „Liebigstraße“ über die Umleitungsstrecke um. Die Haltestellen „Fliederweg“, „Arpkestraße“, „Berliner Platz“ und „Ohlauer Straße“ entfallen. Ersatzhaltestellen werden an der Theodor-Fleitmann-Straße / Kreuzung Königberger Straße, an der Königsberger Straße / Kreuzung Stettiner Straße, an der Arpkestraße (Höhe Hausnummer 28) und an der Kreuzung Tannenweg / Fliederstraße eingerichtet.

Die Stadt Iserlohn hat die Firma UKA Bau GmbH & Co. KG aus Iserlohn mit den Arbeiten beauftragt. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 42.000 Euro.

