Iserlohn: Tersteegen-Haus stellt Bus für Impffahrten bereit

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn. Mit seinem ausgebauten Kleinbus will das Tersteegen-Haus in Iserlohn Senioren unterstützen, die das Impfzentrum sonst nicht erreichen könnten.

Auch das Tersteegen-Haus möchte sich auf Initiative des Fördervereins, und angeregt durch die öffentliche Debatte über die Herausforderungen der Organisation von Impfterminen, engagieren und mit seinem Bus Fahrten zum Impfzentrum nach Lüdenscheid anbieten. So hatte der Vorsitzende des Fördervereins „Freunde und Förderer im Altenzentrum Terstegen-Haus“, Peter Wulf, Kontakt zu Manfred Schoofs, Leiter des Altenzentrums, aufgenommen. Der Förderverein des Altenzentrums Tersteegen-Haus hatte den behindertengerechten Ausbau des Kleinbusses finanziert, somit sei der Bus besonders für die Transporte nach Lüdenscheid geeignet.

Drei ehrenamtliche Fahrer nutzen das Fahrzeug normalerweise, um kleine Ausflüge mit den Bewohnern zu machen, den Hol- und Bringdienst von Gästen einer öffentlichen Demenzgruppe zu übernehmen, sowie Einkaufsfahrten mit den Mietern der benachbarten Altenwohnungen durchzuführen.

Hilfe für Senioren ohne familiäre Unterstützung und mit Beeinträchtigungen

Mit dem Bus sollen jetzt hilfsbedürftige Senioren unterstützt werden. Das heißt, dass vor allem Senioren Hilfe bekommen sollen, die eine Gehbehinderung oder sonstige gesundheitliche Beeinträchtigung haben oder kein geeignetes familiäres Unterstützungssystem haben. „Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir ein behindertengerecht ausgebautes Fahrzeug haben. Da haben wir die Möglichkeit zwei größere Rollstühle mit zu transportieren“, verdeutlicht Peter Wulf die besondere Eignung des Kleinbusses.

Josef Hemmecke und Gerd Regnery haben sich schon bereit erklärt, Fahrten zu übernehmen. Insgesamt sollen drei Personen gleichzeitig zum Impfzentrum transportiert werden. Auch für das Hygienekonzept kann das Altenzentrum auf bereits vorhandene Strukturen zurückgreifen. „Bei uns gehören die Schnelltests zum Alltag“, erklärt Manfred Schoofs. Vor der Fahrt zum Impfzentrum sollen die Senioren also zunächst auf das Virus getestet werden. „Wenn die Tests negativ sind und alle im Wagen eine Maske tragen, dann ist das deutlich weniger infektionsgefährdend als wenn sich der gleiche ältere Mensch in den Schnellbus nach Lüdenscheid setzt“, so Schoofs.

Fahrer, Bus und Insassen sind während ihrer Fahrt versichert

Die ehrenamtlichen Fahrer sind bereits geimpft. Im Zuge der Impfungen im Tersteegen-Haus konnten sich anspruchsberechtigte, ehrenamtliche Mitarbeiter bereits impfen lassen. Aufgrund des ehrenamtlichen Engagements profitieren die Fahrer von dem umfassenden Versicherungsschutz für Ehrenamtliche des Evangelischen Johanneswerkes. Und auch das Auto hat eine Insassen-Unfallversicherung. „Damit sind eigentlich alle Fragen geklärt, die die SPD aufgeworfen hat“, so Wulf. Der Förderverein hat sich wegen seines Angebots bereits mit „Continue“ in Verbindung gesetzt, bei der die Koordinierung der ehrenamtlichen Fahrleistungen zusammen laufen sollen.