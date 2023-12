Iserlohn: „The Taste“-Finalist verlost sich für die Tafel

Iserlohn Daniel Schymkowitz aus Iserlohn möchte Gutes tun: Der Finalist der TV-Show „The Taste“ verlost ein von ihm gekochtes Dinner zugunsten der Tafel.

Ihm sei viel Gutes widerfahren, und das möchte Daniel Schymkowitz nun gern einmal zurückgeben. Der Familienvater aus Iserlohn steht am Mittwochabend im Finale der TV-Kochshow „The Taste“. Auch dort werden alle Lebensmittel, die nicht geöffnet oder verwendet wurde, an die Tafel gegeben. Alles, was gekocht wurde, wird im Studio verteilt. „Es wird dort nichts weggeworfen“, weiß er.

Damit sich bei seiner Benefizaktion sozusagen ein Kreis schließt, möchte Schymkowitz nun ein Gewinnspiel zugunsten der Iserlohner Tafel starten. Er verkauft ab sofort bis zum 31. Dezember Lose zum Preis von zehn Euro, die über eine Überweisung auf das Tafel-Konto erhältlich sind. Alle Namen der Teilnehmer wandern in einen Topf, aus dem am Ende ein Gewinner oder eine Gewinnerin gezogen wird. Die Siegerin oder der Sieger erhält ein Menü nach Wahl – nach Absprache gekocht von Schymkowitz. „Allergien und Unverträglichkeiten müssen ja bedacht werden“, sagt der gelernte Koch. Auch beim Termin gebe es keine Vorgaben, alles läuft nach Absprache. Und ob das Essen für ein Paar, ein Freundes-Duo oder eine kleine Familie sein soll, wird auch individuell abgesprochen. Fest steht nur: Es wird kein Catering für ein „Rudel“, sondern ein ganz exklusives Dinner.

Mittels Überweisung bequem teilnehmen

Schymkowitz kauft die Zutaten vom Los-Erlös, und das Geld, das übrig bleibt, geht als Spende an die Tafel. Wer dabei sein möchte, muss also nichts tun, außer zehn Euro oder, wenn gewünscht auch 20, 50 oder 100 Euro – pro zehn Euro gibt es ein Los – an die Bankverbindung (DE82 4455 0045 0004 0090 64) der Tafel überweisen. Ganz besonders wichtig dabei sind der Verwendungszweck „Der Daniel kocht“ sowie die Angabe des Namens und einer Telefonnummer für den Fall eines Gewinns. Es muss nicht zwingend der Name des Loskäufers genannt werden, es kann auch der des- oder derjenigen, der in den Genuss des Essens kommen soll, genannt werden. Und wer beispielsweise drei Überweisungen von jeweils zehn Euro losschickt, nimmt auch mit drei Losen teil.

Wichtig war es Schymkowitz, neben der Unterstützung der Tafel, auch beim Gewinnspiel Menschen mit kleinerem Geldbeutel die Chance zu geben, dabei zu sein. Während er demnächst bei exklusiven Events kocht, soll sein persönliches Gewinnspiel möglichst vielen zugänglich sein. Er wird das Finale von „The Taste“ übrigens gemeinsam mit weiteren Kandidaten am Mittwoch bei Alexander Herrmann in dessen „Posthotel“ in der Nähe von Bayreuth verfolgen.

