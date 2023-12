Iserlohn: Theodor-Heuss-Ring in der Innenstadt voll gesperrt

Der Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Iserlohn Der Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn ist seit Sonntagnachmittag gesperrt. Metallbleche drohen herabzustürzen. Wie lange die Sperrung andauern soll.

Der Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn ist seit Sonntagnachmittag (24. Dezember) von der sogenannten Brünninghaus-Kreuzung (Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Straße/Baarstraße/Kurt-Schumacher-Ring) bis zur Straße Am Nolten in beide Fahrtrichtungengesperrt. Grund sind lose Metallteile an einem Gebäude.

Die Feuerwehr Iserlohn wurde um 14.37 Uhr vom Ordnungsamt über die Gefahrenstelle informiert, konnte die Metallbleche aber nicht sichern. Da ein Dachdecker am Heiligabend nicht ausrücken konnte, entschieden sich die Einsatzkräfte in Absprache mit Ordnungsamt und Polizei für die Sperrung der Hauptverkehrsader durch die Innenstadt.

Nach Angaben der Feuerwehr wird die Sperrung mindestens bis Montag, 25. Dezember, 10 Uhr bestehen bleiben. Dann soll ein Ortstermin mit einem Dachdecker neue Erkenntnisse bringen. Sollte der Einsatz eines Krans erforderlich sein, könnte die Sperrung länger andauern.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn