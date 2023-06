Iserlohn: Thomas Godoj rockt Barendorf

Thomas Godoj war am Freitagabend der Haupt-Act von „Rock in Barendorf“ in Iserlohn.

Iserlohn. Die „Rock in Barendorf“-Reihe beschert Iserlohn vier Konzertabende. Wie der Auftakt mit Thomas Godoj und „Coming Down“ gelaufen ist.

Beim ersten „Rock in Barendorf”-Abend seit 2019 wollten am Freitag in Iserlohn zwar noch nicht wieder so viele wie gewohnt, aber doch schon einige hundert Besucher dabei sein.

Die lobten neben der Musik und dem Ambiente den neuen „Mini Food Court“, den Versorgungsbereich mit größerem Speise- und Getränkeangebot. Die Rolle der Einheizer hatten „Coming Down” inne, die ein Heimspiel mit handgemachter Rockmusik feierten. Dann war die Bühne frei für Thomas Godoj, der sich längst vom „Deutschland sucht den Superstar”-Stempel befreit hat. Am Samstag, 10. Juni, ab 19 Uhr geht’s weiter mit „Pfefferminzprinz” und der „Panik Power Band”. Bericht folgt.

