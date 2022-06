Landtag Iserlohn: Thorsten Schick führt CDU-Landtagsfraktion an

Iserlohn/Düsseldorf. Nach der Vorstellung der neuen Landesregierung sortiert sich auch die CDU-Fraktion neu. Der Iserlohner Thorsten Schick wurde ihr neuer Chef.

Karrieresprung für den Landtagsabgeordneten Thorsten Schick aus Iserlohn: Der 50-Jährige ist zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag gewählt worden. Als Vorsitzender der NRW-CDU hatte Hendrik Wüst der Fraktion diese Personalie vorgeschlagen, teilte der Ministerpräsident am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit.

Thorsten Schick war von 2005 bis 2010 und ist erneut seit 2012 Mitglied des Landtages und war zuletzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation.

Aus der Iserlohner CDU gab es noch am Mittwoch zahlreiche Glückwünsche.

Nach der Landtagswahl im Mai war die CDU erneut als stärkste Kraft in das NRW-Parlament eingezogen. Der bisherige Fraktionschef Bodo Löttgen hatte angekündigt, sich in der neuen Wahlperiode nicht erneut um das Amt zu bewerben. Der 63 Jahre alte ehemalige Kriminalkommissar hatte seine Entscheidung mit persönlichen Belastungen nach mehreren Todesfällen in der Familie begründet. (thos/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn