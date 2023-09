Iserlohn: Tonnenschwere Stanzmaschine knallt auf Baarstraße

Iserlohn. Ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Iserlohn: Eine Stanzmaschine rutschte vom Anhänger und fiel auf die Baarstraße. Die Ladung war kaum gesichert.

Eine unzureichend gesicherte Stanzmaschine ist am Montag in Iserlohn von einem Anhänger gefallen. Die Maschine mit einem Gewicht von einer Tonne stürzte gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung zur Kastanienallee auf die Baarstraße, berichtet die Polizei. Glücklicherweise fuhr kein anderes Fahrzeug direkt hinter dem Gespann, so dass niemand verletzt wurde.

Die Maschine war laut Polizei mit vier Spanngurten auf dem Anhänger gesichert – das reichte offensichtlich nicht aus. Polizeibeamte zeigten den Fahrer des Gespanns daher wegen Verstoßes gegen Ladungssicherungsvorschriften an.

