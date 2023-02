Iserlohn: Trauerbeflaggung wegen Erdbebenkatastrophe

Iserlohn. Iserlohn setzt die Flaggen auf Halbmast: Damit soll ein Zeichen der Anteilnahme nach der Katastrophe in der Türkei und in Syrien gesetzt werden.

Das NRW-Innenministerium hat anlässlich der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien eine Trauerbeflaggung für die obersten Landesbehörden angeordnet. Bei der Erdbebenkatastrophe sind bislang rund 22.000 Tote gemeldet worden, rund 75.000 Menschen wurden zudem verletzt.

Als äußeres Zeichen der Anteilnahme mit den von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Menschen hat auch Bürgermeister Michael Joithe in Anlehnung an die Anordnung des Landes NRW angeordnet, die Flaggen in Iserlohn auf Halbmast zu setzen: „Wir sind in diesen Stunden in Gedanken bei den betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien. Die Bilder von den Unglücksorten und Bergungsbemühungen machen fassungslos. In beide Länder gibt es zahlreiche private Verbindungen aus Iserlohn, viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben Familie und Freunde vor Ort. Allen Betroffenen spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus.“

