Iserlohn: Trecker gehen wieder auf Lichterfahrt

Foto: Michael May / IKZ

Auch in diesem Jahr werden wieder beleuchtete Trecker durch Iserlohn fahren.

Iserlohn Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ setzen sich beleuchtete Trecker in Bewegung, um Weihnachtsstimmung in Iserlohn zu verbreiten.

Alle Jahre wieder begeistert die Lichterfahrt die Zuschauerinnen und Zuschauer: Auch in diesem Jahr setzen sich wieder illuminierte Trecker in Bewegung, um nicht nur die Menschen in und um Iserlohn zu erfreuen, sondern auch auf die Bedeutung der Landwirte aufmerksam zu machen.

Los geht‘s am Samstag, 9. Dezember, um 16.45 Uhr in der Altstadt. Gegen 17.15 Uhr soll die Kolonne den Hof Drepper in Sümmern erreichen, um 18.45 Uhr Drüpplingsen, um 19.15 Uhr Hennen und um 19.30 Uhr Kalthof.

Der genaue Streckenverlauf ist nachzulesen bei Facebook und Instagram unter Agrarvideos_Sauerland, wo es auch jeweils einen Liveticker geben soll.

