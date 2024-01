Iserlohn: Trickdieb bestiehlt Seniorin (76) beim Geldwechsel

Iserlohn Ein Trickdieb bat eine Seniorin am Stadtbahnhof in Iserlohn, ihm Geld zu wechseln. Das nutzte er, um der Frau mehrere Geldscheine zu stehlen.

Ein Trickdieb hat einer 76 Jahre alten Frau aus Iserlohn am Bahnhofsplatz am Donnerstag mehrere Geldscheine gestohlen. Laut Polizei öffnete der Unbekannte gegen 12.30 Uhr die Beifahrertür des Autos, in dem die Seniorin saß und bat darum, ein Zwei-Euro-Stück gewechselt zu bekommen. Als die Seniorin ihr Portemonnaie herausholte, kam der Mann immer näher und zeigte mit seinem Finger auf Kleingeld in der Brieftasche. Nach dem Wechsel stellte die 76-Jährige fest, dass die Geldscheine fehlten. Der mutmaßliche Trickdieb war bereits fußläufig in Richtung Innenstadt verschwunden.

Der Täter wird als etwa 1,75 Meter großer und rund 40 Jahre alter Mann von normaler Statur beschrieben. Er hatte dunkle Haare und war mit einer blauen Steppjacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

